नोरा फतेही के एक गाने को लेकर मुस्लिम पर्सनल दारुल इफ्ता ने जारी किया फतवा

फिल्म केडी द डेविल्स के एक गाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. इस गाने में संजय दत्त और नोरा फतेही नजर आए हैं. गाने की आपत्तिजनक पंक्तियों के चलते भारी विरोध शुरू हो गया, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इस गाने पर रोक लगा दी है. इसी बीच, अलीगढ़ में मुस्लिम पर्सनल दारुल इफ्ता के प्रमुख, मुफ़्ती मौलाना चौधरी इफ़्राहिम हुसैन ने इस मामले को लेकर एक फतवा जारी किया है.

मुस्लिम पर्सनल दारुल इफ्ता के प्रमुख मुफ्ती मौलाना चौधरी इफ़्राहिम हुसैन ने कहा कि फिल्म ‘केडी द डेविल' के एक गीत में आपत्तिजनक दृश्यों के सामने आने की खबर अत्यंत चिंताजनक है. उन्होंने कहा कि ऐसे गाने और नृत्य दृश्य इस्लाम में निषिद्ध हैं और बड़े गुनाह माने जाते हैं. इस प्रकार की सामग्री बच्चों, युवाओं और समाज में नैतिक मूल्यों को हानि पहुँचाती है, इसलिए इससे दूर रहना आवश्यक है. उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी कलाकार यदि ऐसे कंटेंट में शामिल होता है, तो उसे इस्लामी शिक्षाओं के विरुद्ध आचरण माना जाएगा.

आगामी कन्नड़ फिल्म 'केडी: द डेविल' का यह गाना इसी सप्ताह यूट्यूब पर रिलीज हुआ था और इसके कथित अश्लील बोल के कारण विवाद खड़ा हो गया. इसे बाद में यूट्यूब से हटा दिया गया. प्रेम द्वारा निर्देशित और ध्रुव सरजा अभिनीत यह फिल्म 30 अप्रैल को रिलीज़ होगी.

संजय दत्त के साथ डांस वीडियो में नजर आईं फतेही और गीतकार आलम, जिन्होंने मूल कन्नड़ गाने का हिंदी अनुवाद किया है, दोनों ने खुद को इस विवाद से अलग कर लिया है.

फतेही ने कहा कि उन्होंने कन्नड़ संस्करण तीन साल पहले रिकॉर्ड किया था, और जब उन्होंने हिंदी संस्करण सुना, तो उन्होंने निर्माताओं के समक्ष इसे उठाया था. आलम ने कहा कि उन्होंने भी निर्माताओं को चेतावनी दी थी कि हिंदी बोल अश्लील हैं. आलम ने बताया कि उन्हें कन्नड़ संस्करण का शब्दशः अनुवाद करने के लिए कहा गया था, और उन्होंने वैसा ही किया. कन्नड़ बोल फिल्म के निर्देशक प्रेम ने लिखे थे.

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