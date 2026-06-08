इस्लाम खुद चुना या चांदनी कुरैशी ने किया ब्रेनवॉश? शामली के आयुष मलिक उर्फ अली ने बताया 14 साल पुराना सच

शामली जिले के करोड़पति कारोबारी देवराज मलिक का बेटा आयुष मलिक, मोहम्मद अली बन चुका है. उसके परिवार वाले बेटे को फिर से हिंदू धर्म में वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं. लेकिन, आयुष का साफ कहना है कि वह परिवार को छोड़ सकता है, लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ेगा. आयुष ने बताया कि वह 14 साल से मुस्लिम धर्म का पालन कर रहा है, जबकि परिवार वालों का आरोप है कि चांदनी कुरैशी ने ब्रेनवॉश कर उसे इस्लाम मजहब अपनाने के लिए मजबूर किया. इसे आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली ने क्या कहा आइए, विस्तार से जानते हैं.
आयुष बोले- 2012 में पूरी तरह से इस्लाम अपनाया
करोड़पति दवा कारोबारी देवराज मलिक के बेटे आयुष का कहना है कि वह स्कूल के समय से ही इस्लाम के बारे में सीखता आ रहा है. साल 2012-13 में उसने पूरी तरह से इस्लाम धर्म को अपना लिया था. वह पांच टाइम की नमाज पढ़ने के साथ-साथ अन्य सभी नियम-कायदों का पालन कर रहा है.
चांदनी कुरैशी 5 साल पहले लाइफ में आई, उसने कुछ नहीं किया
आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली ने बताया कि चांदनी कुरैशी से उसकी मुलाकात पांच साल पहले हुई थी. उसके कंधे में चोट लगी थी और चांदनी फिजियोथैरेपिस्ट के यहां जॉब करती थी. इलाज के दौरान उससे मेरी जान-पहचान हुई, फिर हम बात एक दूसरे से बात करने लगे. उस समय मैं इस्लाम को फॉलो कर रहा था. एक साल बाद यानी चार साल पहले हमने शामली की एक मस्जिद में निकाह कर लिया. इस्लाम फॉलो करने में चांदनी, उसके परिवार या किसी और की कोई भूमिका नहीं है.
परिवार छोड़ सकता है, मैं इस्लाम नहीं छोडूंगा
जेल में चांदनी कुरैशी और उसके पिता
बता दें कि करोड़पति दवा कारोबारी देवराज मलिक की बेटे आयुष मलिक के धर्म परिवर्तन कराने की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है. पुलिस ने आयुष उर्फ मोहम्मद अली की पत्नी चांदनी कुरैशी और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों से मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है. लेकिन, आयुष मलिक का बयान उसके परिवार के आरोप से पूरी तरह अलग है. हालांकि, सच क्या है यह तो जांच के बाद ही सामने आएगा.
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