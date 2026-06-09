Rashifal 9 June 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है. आज चंद्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा है, जिसका प्रभाव करियर, कारोबार, धन, परिवार, प्रेम और स्वास्थ्य समेत जीवन के कई क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा. कुछ राशियों के लिए नए अवसर, आर्थिक लाभ और कार्यक्षेत्र में उन्नति के योग बन रहे हैं, जबकि कुछ जातकों को निर्णय लेते समय धैर्य और सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, व्यापारियों को नए संपर्कों और योजनाओं से लाभ होने की संभावना है, वहीं कई राशियों के लिए पारिवारिक रिश्तों में मधुरता और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ने के संकेत हैं. आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना, अनावश्यक खर्चों से बचना और सोच-समझकर निवेश करना आज विशेष रूप से लाभकारी रहेगा. आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों का विस्तृत राशिफल और दिनभर के ज्योतिषीय अपडेट.
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Rashifal Today Live:(मीन राशि) प्रेम संबंधों में आएगी गहराई
प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. साथी के साथ संबंधों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी और एक-दूसरे को बेहतर समझने का मौका मिलेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी रहेगा. व्यस्त दिनचर्या के बीच आराम और संतुलित जीवनशैली अपनाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
Rashifal 9 June 2026:(मीन राशि) परिवार में मिलेगा स्नेह और सहयोग
घर-परिवार का वातावरण सुखद बना रहेगा. परिजनों का सहयोग मिलने से कई काम आसान हो सकते हैं. परिवार के लोगों के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और आप उनके साथ अच्छा समय बिता सकते हैं. रिश्तों में अपनापन और विश्वास मजबूत होने के संकेत हैं.
Aaj Ka Rashifal 9 June 2026:(मीन राशि) लाभ के साथ बढ़ सकते हैं खर्च
आर्थिक स्थिति बेहतर होने के संकेत हैं, लेकिन खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है. आय और व्यय के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. किसी आर्थिक योजना पर आगे बढ़ने से पहले उसके सभी पहलुओं पर विचार करना लाभदायक रहेगा. धन संबंधी मामलों में समझदारी से लिया गया फैसला फायदा पहुंचा सकता है.
Astrology LIVE:(मीन राशि) आत्मविश्वास के साथ करेंगे नई शुरुआत
आज चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आत्मविश्वास और भावनात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी. आप अपने कार्यों को पूरे उत्साह के साथ पूरा करने का प्रयास करेंगे. करियर में नए अवसर मिलने के संकेत हैं और कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं. नौकरी और व्यवसाय दोनों क्षेत्रों में सकारात्मक संभावनाएं बन रही हैं.
9 June 2026 Rashifal:(कुंभ राशि) भावनात्मक गहराई बढ़ेगी
प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव पहले से अधिक मजबूत हो सकता है. साथी के साथ संबंधों में समझ और विश्वास बढ़ेगा. अपने मन की बात साझा करने का अवसर मिलेगा. स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सतर्कता जरूरी है, इसलिए दिनचर्या और खानपान पर ध्यान देना बेहतर रहेगा.
Aaj 9 June 2026 Ka Rashifal:(कुंभ राशि) परिवार में बनी रहेगी सामान्य स्थिति
पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा और घरेलू जिम्मेदारियों को आप सहजता से निभा पाएंगे. परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बना रहेगा. किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन अपनों के साथ समय बिताने से रिश्ते और मजबूत हो सकते हैं. घर का माहौल संतुलित बना रहेगा.
Aaj ka Rashifal 9 June 2026:(कुंभ राशि) आर्थिक स्थिति में दिखेगा सुधार
धन संबंधी मामलों में स्थिति बेहतर होने के संकेत हैं. आय के नए स्रोतों पर विचार कर सकते हैं और भविष्य की योजनाओं को लेकर गंभीरता बढ़ सकती है. आर्थिक फैसलों में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना लाभदायक रहेगा. खर्च और बचत के बीच तालमेल बनाए रखने का प्रयास करें.
Aaj Ka Rashifal:(कुंभ राशि) आय बढ़ाने के मिल सकते हैं अवसर
आज चंद्रमा धन भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आर्थिक मामलों में सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं. आय में वृद्धि के अवसर बन सकते हैं और लंबे समय से चल रही कुछ वित्तीय चिंताओं में राहत मिल सकती है. नौकरीपेशा लोगों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है.
Rashifal Today Live:(मकर राशि) संपर्क बढ़ेंगे, लाभ भी मिलेगा
व्यापार में नेटवर्किंग से लाभ मिलने के संकेत हैं. नए लोगों से मुलाकात भविष्य में फायदेमंद साबित हो सकती है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी. दिनभर आप अपने कामों को उत्साह के साथ पूरा कर पाएंगे.
Rashifal 9 June 2026:(मकर राशि) परिवार का मिलेगा पूरा सहयोग
घर-परिवार में सहयोग और सामंजस्य बना रहेगा. परिवार के सदस्य आपके निर्णयों का समर्थन कर सकते हैं. घरेलू वातावरण सामान्य और सुखद रहेगा. अपनों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा और रिश्तों में मजबूती आएगी.
Aaj Ka Rashifal 9 June 2026:(मकर राशि) आर्थिक स्थिति होगी बेहतर
धन संबंधी मामलों में आज सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है और पुराने प्रयासों का लाभ भी मिल सकता है. आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर दिखाई देगी. योजनाबद्ध तरीके से किया गया कार्य लाभ पहुंचा सकता है.
Astrology LIVE:(मकर राशि) मेहनत का मिलेगा अच्छा परिणाम
आज चंद्रमा पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे कार्यों में प्रगति और सफलता के संकेत मिल रहे हैं. नौकरीपेशा लोगों को नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं और अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा. कार्यक्षेत्र में आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा. लंबित कार्यों को पूरा करने में भी सफलता मिल सकती है.
9 June 2026 Rashifal:(धनु राशि) रिश्तों में आएगी नई मिठास
प्रेम जीवन में सुधार के संकेत हैं और साथी के साथ संबंध पहले से बेहतर हो सकते हैं. एक-दूसरे को समझने का अवसर मिलेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, जिससे आप दिनभर अपने कार्यों पर पूरा ध्यान दे पाएंगे.
Aaj 9 June 2026 Ka Rashifal:(धनु राशि) अपनों के साथ बढ़ेगा भावनात्मक जुड़ाव
पारिवारिक जीवन में सुखद माहौल बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ रिश्तों में गर्मजोशी और अपनापन महसूस होगा. घर के किसी महत्वपूर्ण विषय पर सकारात्मक चर्चा हो सकती है. अपनों का साथ आपको मानसिक सुकून देगा.
Aaj ka Rashifal 9 June 2026:(धनु राशि) लाभ के अवसरों पर रहेगी नजर
आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रहने की संभावना है. व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ के अवसर मिल सकते हैं और कुछ योजनाओं में सकारात्मक प्रगति देखने को मिलेगी. धन संबंधी मामलों में जल्दबाजी करने के बजाय सोच-समझकर कदम बढ़ाना बेहतर रहेगा.
Aaj Ka Rashifal:(धनु राशि) परिवार और करियर के बीच बनेगा संतुलन
आज चंद्रमा सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे पारिवारिक जीवन में संतुलन और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. घर-परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियों को आप बेहतर तरीके से निभा पाएंगे. वहीं करियर में भी नई जिम्मेदारियां मिलने के संकेत हैं. कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों को महत्व मिल सकता है.
Astrology Live Updates:(वृश्चिक राशि) प्रेम जीवन में बढ़ेगी सकारात्मकता
प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव महसूस हो सकते हैं. साथी के साथ बेहतर समझ विकसित होगी और रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी. विद्यार्थियों के लिए भी समय अनुकूल रहने वाला है. पढ़ाई और एकाग्रता के मामले में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है.
Daily Horoscope Live:(वृश्चिक राशि) परिवार में रहेगी खुशियों की बहार
घर का वातावरण सुखद और उत्साह से भरा रह सकता है. परिवार के लोगों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्ते और मजबूत होंगे. किसी सदस्य की उपलब्धि या अच्छी खबर घर में खुशी का माहौल बना सकती है. आपसी सहयोग भी बना रहेगा.
Rashifal Today Live:(वृश्चिक राशि) धन लाभ के बन रहे हैं योग
आर्थिक स्थिति मजबूत रहने के संकेत हैं. व्यापार में नए विचार लाभ देने वाले साबित हो सकते हैं और आय के नए अवसर भी सामने आ सकते हैं. किसी महत्वपूर्ण योजना पर किया गया प्रयास सकारात्मक परिणाम दे सकता है. धन संबंधी मामलों में आत्मविश्वास बना रहेगा.
Rashifal 9 June 2026:(वृश्चिक राशि) आत्मविश्वास से खुलेंगे सफलता के रास्ते
आज चंद्रमा पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे रचनात्मकता और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में आपके विचारों और योजनाओं को सराहना मिल सकती है. नौकरी और व्यवसाय दोनों क्षेत्रों में आगे बढ़ने के अवसर बनेंगे. नई सोच आपको दूसरों से अलग पहचान दिला सकती है.
Aaj Ka Rashifal 9 June 2026:(तुला राशि) सेहत पर ध्यान देना होगा जरूरी
प्रेम जीवन में स्थिति सामान्य बनी रहेगी और रिश्तों में समझदारी का भाव रहेगा. स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतने की जरूरत है. कामकाज की व्यस्तता के बीच आराम को नजरअंदाज न करें. नियमित दिनचर्या आपको बेहतर महसूस कराएगी.
Astrology LIVE:(तुला राशि) घर-परिवार में बना रहेगा तालमेल
पारिवारिक जीवन में संतुलन देखने को मिलेगा. घर के सदस्यों के साथ संबंध सामान्य और मधुर बने रहेंगे. किसी महत्वपूर्ण पारिवारिक विषय पर चर्चा हो सकती है, जिसमें आपकी भूमिका अहम रहेगी. अपनों का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा.
9 June 2026 Rashifal:(तुला राशि) आर्थिक मामलों में रहेगा संतुलन
धन संबंधी मामलों में स्थिति सामान्य बनी रह सकती है. आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखने में आप सफल रहेंगे. किसी बड़े आर्थिक जोखिम से बचना बेहतर रहेगा. योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने पर वित्तीय स्थिति स्थिर बनी रह सकती है.
Aaj 9 June 2026 Ka Rashifal:(तुला राशि) मेहनत से मिलेगी सफलता
आज चंद्रमा षष्ठ भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे कार्यभार और प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है. कार्यक्षेत्र में आपको पहले से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है. हालांकि आपकी लगन और समर्पण आपको अच्छे परिणाम दिलाने में मदद करेंगे. चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं.
Aaj ka Rashifal 9 June 2026:(कन्या राशि) प्रेम जीवन में आएगी स्थिरता
प्रेम संबंधों में संतुलन और स्थिरता बनी रहेगी. साथी के साथ संबंध पहले से अधिक मजबूत हो सकते हैं. एक-दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा. स्वास्थ्य भी सामान्य रहेगा, जिससे आप अपने दैनिक कार्यों को बिना किसी परेशानी के पूरा कर सकेंगे.
Aaj Ka Rashifal:(कन्या राशि) रिश्तों में बढ़ेगा सामंजस्य
पारिवारिक जीवन में सुखद माहौल बना रहेगा. घर के सदस्यों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और आपसी समझ बेहतर होगी. परिवार के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक सुकून देगा. रिश्तों में सामंजस्य बना रहने से मन प्रसन्न रहेगा.