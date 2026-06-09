Rashifal 9 June 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है. आज चंद्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा है, जिसका प्रभाव करियर, कारोबार, धन, परिवार, प्रेम और स्वास्थ्य समेत जीवन के कई क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा. कुछ राशियों के लिए नए अवसर, आर्थिक लाभ और कार्यक्षेत्र में उन्नति के योग बन रहे हैं, जबकि कुछ जातकों को निर्णय लेते समय धैर्य और सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, व्यापारियों को नए संपर्कों और योजनाओं से लाभ होने की संभावना है, वहीं कई राशियों के लिए पारिवारिक रिश्तों में मधुरता और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ने के संकेत हैं. आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना, अनावश्यक खर्चों से बचना और सोच-समझकर निवेश करना आज विशेष रूप से लाभकारी रहेगा. आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों का विस्तृत राशिफल और दिनभर के ज्योतिषीय अपडेट.

सभी राशियों का हाल जानने के लिए जुड़े रहिए NDTV के साथ