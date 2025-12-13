लालू यादव की वो अवैध हवेली कहां है जिसका सम्राट चौधरी ने किया जिक्र

बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. राज्य के उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की संपत्ति को लेकर बड़ा बयान दिया है.सम्राट चौधरी ने साफ शब्दों में कहा है कि लालू यादव की संपत्ति को जब्त किया जाएगा और वहां राज्य सरकार की ओर से सरकारी स्कूल खोले जाएंगे.सम्राट चौधरी ने इशारों-इशारों में जिस संपत्ति का जिक्र किया है, वह पिछले करीब 20 वर्षों से बंद पड़ी है. बताया जा रहा है कि इस संपत्ति पर लंबे समय से ताला लगा हुआ है और यह अब तक आम लोगों और मीडिया की नजरों से दूर रही है. अब NDTV ने पहली बार इस कथित आलीशान बंगले की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने लाई हैं, जिसने इस पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है.

यह बंगला राजधानी पटना के शेखपुरा मोड़ इलाके में स्थित है.खास बात यह है कि यह संपत्ति केंद्रीय विद्यालय के ठीक सामने मौजूद है.स्थानीय लोगों के मुताबिक, पहले इस बंगले का इस्तेमाल गेस्ट हाउस के रूप में किया जाता था.लेकिन कई वर्षों से यह पूरी तरह बंद है और इसकी कोई देखरेख नहीं हो रही है. बाहर से देखने पर भले ही यह बंगला आज भी आलीशान नजर आता हो, लेकिन अंदर की हालत बेहद खराब बताई जा रही है. खिड़कियां और दरवाजे उखड़े हुए हैं, दीवारों पर जगह-जगह टूट-फूट के निशान हैं. NDTV की पड़ताल में जो तस्वीर सामने आई है, वह और भी चौंकाने वाली है.

बंगले के अंदर नशाखोरी का अड्डा बने होने के संकेत मिले हैं.अंदर हजारों की संख्या में नशे की शीशियां,इंजेक्शन,दवाइयां,सिगरेट और अन्य नशीले सामान बिखरे पड़े पाए गए.इसके अलावा शराब की खाली बोतलें भी वहां मौजूद हैं.यह स्थिति न सिर्फ कानून-व्यवस्था बल्कि सामाजिक सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े करती है.इस पूरे मामले पर सम्राट चौधरी ने सख्त रुख अपनाया है.उन्होंने कहा है कि सरकार इस भवन को जब्त करेगी. इसके बाद इसकी मरम्मत, रंगाई-पुताई और पुनर्निर्माण कराया जाएगा. उनका कहना है कि इस संपत्ति का उपयोग जनहित में किया जाएगा और यहां सरकारी स्कूल खोले जाएंगे, ताकि इलाके के बच्चों को शिक्षा की बेहतर सुविधा मिल सके.

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह बयान सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके गहरे राजनीतिक मायने भी हैं. आने वाले समय में इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिल सकती है.लालू प्रसाद यादव की कथित बंद पड़ी संपत्ति को लेकर सम्राट चौधरी का बयान बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ लेकर आया है.अगर सरकार अपने ऐलान के मुताबिक इस संपत्ति को जब्त कर वहां स्कूल खोलती है, तो यह एक बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक कदम होगा. साथ ही, इससे यह संदेश भी जाएगा कि सरकार बंद और विवादित संपत्तियों का उपयोग जनहित और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में करना चाहती है. अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आगे सरकार इस दिशा में क्या ठोस कार्रवाई करती है.

यह भी पढ़ें: 'लालू की अवैध हवेली में खोलेंगे स्कूल', डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बयान से सियासत गर्म