नेतृत्व, फैसलों पर सवाल, बिहार में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर पार्टी नेताओं ने राहुल गांधी को जमकर सुनाया

Bihar Congress Result: बिहार में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर पार्टी के ही कई नेताओं ने नेतृत्व को आईना दिखाने की कोशिश की है. सीनियर नेता रहे अहमद पटेल की बेटी ने तो बिना नाम लिए राहुल गांधी को जमकर सुनाया.

बिहार में कांग्रेस की हार पर नेताओं ने क्या कहा.
  • बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी में मायूसी छायी हुई है.
  • कांग्रेस के कई नेताओं ने नेतृत्व और फैसलों को गलत मानते हुए पार्टी के कमजोर प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार बताया.
  • शशि थरूर ने कांग्रेस को गंभीर आत्मचिंतन और रणनीतिक तथा संगठनात्मक गलतियों के विश्लेषण की सलाह दी.
नई दिल्ली:

बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को करारा झटका लगा है. वहीं महागठबंधन की साथी कांग्रेस सिर्फ 6 सीटें ही जीत सकी है. चुनाव के रिजल्ट को लेकर कांग्रेस में मायूसी छाई हुई है. बिहार में पार्टी की इस हालत का जिम्मेदार कई कांग्रेस नेता नेतृत्व और फैसलों को मान रहे हैं. उनका मानना है कि न तो नेतृत्व सही रहा और न ही फैसले सही से लिए गए, इसी वजह से पार्टी का ये हाल बिहार चुनाव में हुआ है. बिना नाम लिए सभी ने राहुल गांधी को आईना दिखाने की कोशिश की है. उन्होंने क्या कुछ कहा, पढ़ें.

ये भी पढ़ें- बिहार जाति राजनीति से ऊपर नहीं उठ सकता, ऐसा कहने वालों को बिहारियों ने दिया तगड़ा जवाब

बिहार में कांग्रेस नेता कृपानंद पाठक ने कहा कि राज्य में ज़िम्मेदार लोगों ने सही जानकारी नहीं दी. उन्होंने सही लोगों के बारे में सटीक जानकारी नहीं जुटाई.  चाहे यह गलती से हुआ हो या चूक से, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? लोग हमसे लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि जिन मामलों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाना ज़रूरी था, उन्हें ठीक से कम्युनिकेट नहीं किया गया. अब उन्हें इस पर ध्यान देना होगा, वरना यह एक गंभीर संकट की वजह बन सकता है. 

 बिहार चुनाव में कांग्रेस के परिणाम को लेकर सांसद शशि थरूर ने कहा कि यह बात बिल्कुल साफ है कि एनडीए को भारी बढ़त मिल रही है, यह साफ तौर पर निराशाजनक हैृ. अगर अंतिम परिणाम भी यही रहा तो कांग्रेस को गंभीर आत्मचिंतन की जरूरत होगी. इसका मतलब सिर्फ़ बैठकर सोचने से नहीं, बल्कि यह पता करने से है कि उनसे क्या रणनीतिक, संदेशात्मक या संगठनात्मक ग़लतियां हुई हैं. थरूर ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को इस बात का गंभीर विश्लेषण करना चाहिए.

कांग्रेस को लेकर क्या बोले मणिशंकर अय्यर?

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर से एक न्यूज चैनल ने जब बिहार चुनाव में कांग्रेस के हाल पर सवाल पूछा तो उन्होंने नाराजी जताते हुए कहा कि पार्टी ने उनको इस लायक समझा ही नहीं कि वह इन सावलों का जवाब दें. उनको तो साइड लाइन कर दिया गया है. इतना ही नहीं उन्होंने तो खुद को कांग्रेस का सीनियर लीडर कहलवाने से ही इनकार कर दिया. हालांकि कांग्रेस के कई आरोपों से सहमति जताते हुए सीनियर नेता ने कहा कि पिछले 11 सालों में देश का लोकतंत्र बहुत कमजोर हुआ है. देश को जिस तरह से आगे ले जाया जा रहा है, बड़ा खतरा है. उन्होंने कहा कि उनके साथ तो खुद बहुत ही नाइंसाफी की गई है. उनके बारे में झूठ और गलत कहा जाता है और उनकी पार्टी उस बात को स्वीकार भी करती है.

संगठन की कमजोरी सामने आ गई

कांग्रेस नेता और पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार ने कहा कि बिहार में कांग्रेस का ये हाल संगठन की कमज़ोरी को उजागर करता है. एक पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी संगठनात्मक शक्ति पर निर्भर होती है. संगठन अगर संगठन हो तो ढंग से काम ही नहीं कर सकता. इससे परिणाम प्रभावित होते हैं.  उन्होंने कहा कि पार्टी और भी बेहतर उम्मीदवार चुन सकती थी.शायद सही से उम्मीदवार नहीं चुने गए. संगठन को रणनीतिक और समझदारी से काम करना चाहिए था. 

मुमताज पटेल ने बिना नाम लिए राहुल गांधी को सुनाया

बिहार में कांग्रेस की दशा के लिए कांग्रेस के सीनियर नेता रहे अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने भी नेतृत्व और फैसलों पर सवाल उठाया. उन्होंने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब कोई बहाना बनाने, दोष मढ़ने के बजाय अपने भीतर झांककर देखने और सच्चाई को स्वीकारने का समय है. न जाने कितने वफादार और जमीनी कार्यकर्ता, जो हर मुश्किल हालात में पार्टी के साथ खड़े रहे हैं. वह कब तक सफलता के लिए इंतजार करेंगे. पार्टी कुछ ऐसे लोगों के हाथ में है, जो जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं. यही लोग कांग्रेस की दुर्गति के लिए जिम्मेदार हैं. ऐसे तो वह बार-बार असफल ही होते रहेंगे 

बिहार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता शकील अहमद ने कहा कि वह अब पार्टी में नहीं हैं. इसीलिए उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा कि टिकट बंटवारे के तुरंत बाद कांग्रेस के कई सीनियर नेताओं ने आरोप लगाया था कि गलत कारणों से टिकट बांटे गए. इतना ही नहीं वित्तीय अनियमितताओं और अन्य मुद्दों के भी आरोप लगाए. उन्होंने उम्मीद जताई कि इसकी जांच होगी. उन्होंने कहा कि जांच में अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. 

Bihar Assembly Election Result 2025, Bihar Chunav Result, Bihar Congress, Shahsi Tharoor, Mumtaz Patel
