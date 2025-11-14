नेतृत्व, फैसलों पर सवाल, बिहार में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर पार्टी नेताओं ने राहुल गांधी को जमकर सुनाया

बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को करारा झटका लगा है. वहीं महागठबंधन की साथी कांग्रेस सिर्फ 6 सीटें ही जीत सकी है. चुनाव के रिजल्ट को लेकर कांग्रेस में मायूसी छाई हुई है. बिहार में पार्टी की इस हालत का जिम्मेदार कई कांग्रेस नेता नेतृत्व और फैसलों को मान रहे हैं. उनका मानना है कि न तो नेतृत्व सही रहा और न ही फैसले सही से लिए गए, इसी वजह से पार्टी का ये हाल बिहार चुनाव में हुआ है. बिना नाम लिए सभी ने राहुल गांधी को आईना दिखाने की कोशिश की है. उन्होंने क्या कुछ कहा, पढ़ें.

बिहार में कांग्रेस नेता कृपानंद पाठक ने कहा कि राज्य में ज़िम्मेदार लोगों ने सही जानकारी नहीं दी. उन्होंने सही लोगों के बारे में सटीक जानकारी नहीं जुटाई. चाहे यह गलती से हुआ हो या चूक से, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? लोग हमसे लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि जिन मामलों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाना ज़रूरी था, उन्हें ठीक से कम्युनिकेट नहीं किया गया. अब उन्हें इस पर ध्यान देना होगा, वरना यह एक गंभीर संकट की वजह बन सकता है.

Patna, Bihar: On the #BiharAssemblyElections, Congress leader Kripananth Pathak says, "We believe that those in the state who were responsible did not convey the correct information. They did not gather accurate details about the right people. Whether it was by mistake or… pic.twitter.com/iGCtAdAiFy — IANS (@ians_india) November 14, 2025

बिहार चुनाव में कांग्रेस के परिणाम को लेकर सांसद शशि थरूर ने कहा कि यह बात बिल्कुल साफ है कि एनडीए को भारी बढ़त मिल रही है, यह साफ तौर पर निराशाजनक हैृ. अगर अंतिम परिणाम भी यही रहा तो कांग्रेस को गंभीर आत्मचिंतन की जरूरत होगी. इसका मतलब सिर्फ़ बैठकर सोचने से नहीं, बल्कि यह पता करने से है कि उनसे क्या रणनीतिक, संदेशात्मक या संगठनात्मक ग़लतियां हुई हैं. थरूर ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को इस बात का गंभीर विश्लेषण करना चाहिए.

#WATCH | Thiruvananthapuram, Kerala: On #BiharElections, Congress MP Shashi Tharoor says, "... it's very clear that the lead is overwhelmingly with the NDA. It's obviously seriously disappointing, and if that turns out to be the final result, then I think there will have to be… pic.twitter.com/10rnFhMEs1 — ANI (@ANI) November 14, 2025

कांग्रेस को लेकर क्या बोले मणिशंकर अय्यर?

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर से एक न्यूज चैनल ने जब बिहार चुनाव में कांग्रेस के हाल पर सवाल पूछा तो उन्होंने नाराजी जताते हुए कहा कि पार्टी ने उनको इस लायक समझा ही नहीं कि वह इन सावलों का जवाब दें. उनको तो साइड लाइन कर दिया गया है. इतना ही नहीं उन्होंने तो खुद को कांग्रेस का सीनियर लीडर कहलवाने से ही इनकार कर दिया. हालांकि कांग्रेस के कई आरोपों से सहमति जताते हुए सीनियर नेता ने कहा कि पिछले 11 सालों में देश का लोकतंत्र बहुत कमजोर हुआ है. देश को जिस तरह से आगे ले जाया जा रहा है, बड़ा खतरा है. उन्होंने कहा कि उनके साथ तो खुद बहुत ही नाइंसाफी की गई है. उनके बारे में झूठ और गलत कहा जाता है और उनकी पार्टी उस बात को स्वीकार भी करती है.

संगठन की कमजोरी सामने आ गई

कांग्रेस नेता और पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार ने कहा कि बिहार में कांग्रेस का ये हाल संगठन की कमज़ोरी को उजागर करता है. एक पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी संगठनात्मक शक्ति पर निर्भर होती है. संगठन अगर संगठन हो तो ढंग से काम ही नहीं कर सकता. इससे परिणाम प्रभावित होते हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी और भी बेहतर उम्मीदवार चुन सकती थी.शायद सही से उम्मीदवार नहीं चुने गए. संगठन को रणनीतिक और समझदारी से काम करना चाहिए था.

Patna, Bihar: On state Assembly elections, Congress leader and former Governor Nikhil Kumar says, "This reflects the weakness of our organization. In any election, a political party relies on its organizational strength. If the organization is weak and cannot function… pic.twitter.com/s0FMnjTytd — IANS (@ians_india) November 14, 2025

मुमताज पटेल ने बिना नाम लिए राहुल गांधी को सुनाया

बिहार में कांग्रेस की दशा के लिए कांग्रेस के सीनियर नेता रहे अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने भी नेतृत्व और फैसलों पर सवाल उठाया. उन्होंने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब कोई बहाना बनाने, दोष मढ़ने के बजाय अपने भीतर झांककर देखने और सच्चाई को स्वीकारने का समय है. न जाने कितने वफादार और जमीनी कार्यकर्ता, जो हर मुश्किल हालात में पार्टी के साथ खड़े रहे हैं. वह कब तक सफलता के लिए इंतजार करेंगे. पार्टी कुछ ऐसे लोगों के हाथ में है, जो जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं. यही लोग कांग्रेस की दुर्गति के लिए जिम्मेदार हैं. ऐसे तो वह बार-बार असफल ही होते रहेंगे

No excuses ,No blame game No introspection , it's time to look within and accept reality. Till when will countless loyal ground workers who have stayed with the party through thick and thin …wait to see success … instead it's failure after failure due to power concentrated in… — Mumtaz Patel (@mumtazpatels) November 14, 2025

बिहार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता शकील अहमद ने कहा कि वह अब पार्टी में नहीं हैं. इसीलिए उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा कि टिकट बंटवारे के तुरंत बाद कांग्रेस के कई सीनियर नेताओं ने आरोप लगाया था कि गलत कारणों से टिकट बांटे गए. इतना ही नहीं वित्तीय अनियमितताओं और अन्य मुद्दों के भी आरोप लगाए. उन्होंने उम्मीद जताई कि इसकी जांच होगी. उन्होंने कहा कि जांच में अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.