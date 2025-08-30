विज्ञापन
कश्मीर के गुरेज में मारा गया 'समंदर चाचा' कौन था? जिसकी सेना को पिछले कई सालों से थी तलाश

Samandar Chacha Kashmir: बागू खान उर्फ समंदर चाचा की तलाश पुलिस और सेना पिछले कई सालों से कर रही थी, लेकिन वो कभी भी हाथ नहीं लगता था. समंदर चाचा छिपने और बचने में काफी माहिर था,

कश्मीर के गुरेज में मारा गया 'समंदर चाचा' कौन था? जिसकी सेना को पिछले कई सालों से थी तलाश
गुरेज में घुसपैठ की कोशिश के दौरान मारा गया समंदर चाचा
  • भारतीय सेना ने कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गुरेज सेक्टर में मोस्ट वांटेड समंदर चाचा को मार गिराया
  • समंदर चाचा का असली नाम बागू खान था और वह पिछले 25 सालों से आतंकियों की मदद कर रहा था
  • समंदर चाचा आतंकियों को सीमा पार कराकर घुसपैठ में मदद करता था और वह सुरक्षाबलों की हिट लिस्ट में था
Kashmir Encounter: कश्मीर में भारतीय सेना लगातार ऑपरेशन चल रहा है, जिसका मकसद आतंकियों का पूरी तरह से खात्मा है. इस ऑपरेशन में सिर्फ आतंकी ही नहीं, बल्कि उनकी मदद करने वाले लोगों को भी टारगेट किया जा रहा है. अब सुरक्षाबलों ने उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गुरेज सेक्टर में एक मोस्ट वांटेड शख्स को मार गिराया है, जिसे लोग समंदर चाचा के नाम से जानते थे. इसे सुरक्षाबलों की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है. 

आतंकियों को करवाता था सीमा पार

दरअसल समंदर चाचा का असली नाम बागू खान है, जो पिछले करीब 25 सालों से आतंकियों और घुसपैठियों की लगातार मदद कर रहा था. सेना को इसकी काफी लंबे वक्त से तलाश थी. बताया गया है कि समंदर चाचा 1995 से लेकर अब तक 100 से ज्यादा घुसपैठ की कोशिशों में शामिल था. सेना और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद बताया गया है कि ऑपरेशन में दो घुसपैठिए मारे गए हैं. 

हिट लिस्ट में था शामिल 

इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में एक अधिकारी का हवाला देते हुए बताया गया है कि गुरेज में मारे गए दो घुसपैठियों से कुछ दस्तावेज मिले हैं, जिनसे ये पता चला है कि इनमें से एक का नाम बागू खान उर्फ समंदर चाचा था, जो मुजफ्फराबाद का रहने वाला था. इसका काम आतंकियों को सीमा पार करवाने का था और पिछले कई सालों से ये काम चल रहा था. यही वजह है कि समंदर चाचा नाम का ये शख्स सुरक्षाबलों की हिट लिस्ट में शामिल था. फिलहाल दूसरे घुसपैठिए की पहचान नहीं हो पाई है. 

छिपने और बचने में था एक्सपर्ट

बागू खान उर्फ समंदर चाचा की तलाश पुलिस और सेना पिछले कई सालों से कर रही थी, लेकिन वो कभी भी हाथ नहीं लगता था. बताया गया है कि समंदर चाचा छिपने और बचने में काफी माहिर था, यही वजह है कि आतंकी उसके साथ आसानी से सीमा में घुसपैठ कर जाते थे. उसे कश्मीर के पूरे इलाकों के बारे में जानकारी भी थी, इसीलिए जब भी किसी आतंकी को कश्मीर पहुंचाना होता था तो समंदर चाचा को याद किया जाता था. अब उसके मारे जाने से आतंकी नेटवर्क को एक बड़ा झटका लगा है.  

गुरेज सेक्टर से होती है घुसपैठ

कश्मीर का गुरेज सेक्टर से सबसे ज्यादा घुसपैठ होती है, यहां की भौतिक परिस्थितियों का फायदा उठाकर आतंकी अक्सर सीमा में घुसपैठ करने में कामयाब हो जाते हैं. यही वजह है कि गुरेज में सेना काफी ज्यादा संख्या में है. सबसे ज्यादा घुसपैठ की घटनाएं यहां सर्दियों में होती है, क्योंकि इस वक्त भारी बर्फबारी होती है. 

