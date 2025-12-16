विज्ञापन
जम्मू-कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में पुलिसकर्मी शहीद, ऑपरेशन जारी

अधिकारियों के अनुसार, इलाके को घेर लिया गया है और अतिरिक्त बलों को तैनात किया जा रहा है ताकि आतंकियों को भागने का कोई मौका न मिले.

जम्मू-कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में पुलिसकर्मी शहीद, ऑपरेशन जारी
  • उधमपुर के मजालता इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़
  • जम्मू और कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप का जवान मुठभेड़ में शहीद
  • मुठभेड़ में कम से कम तीन आतंकवादी जंगल में छिपे थे, जिनके खिलाफ कार्रवाई जारी है
श्रीनगर:

जम्मू और कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप का एक जवान उधमपुर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गया है. पुलिसकर्मी की पहचान अमजद पठान के रूप में हुई है, जो पुंछ जिले के मेंढर का रहने वाला था. अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को उधमपुर के मजालता इलाके में सोहन गांव के पास सुरक्षा बलों को कम से कम तीन आतंकवादियों के जंगल में छिपे होने की जानकारी मिली, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई.

दोनों ओर से फायरिंग जारी

व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने पोस्ट किया कि जम्मू-कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) और भारतीय सेना के सतर्क जवानों की खुफिया जानकारी के आधार पर आतंकियों से मुठभेड़ हुई. यह मुठभेड़ उधमपुर ज़िले के सोहन इलाके में हुई, जहां सुरक्षा बलों ने आतंकियों पर जवाबी कार्रवाई की. दोनों ओर से फायरिंग हुई और फिलहाल ऑपरेशन जारी है. अधिकारियों के अनुसार, इलाके को घेर लिया गया है और अतिरिक्त बलों को तैनात किया जा रहा है ताकि आतंकियों को भागने का कोई मौका न मिले.

पुलिस अधिकारी ने क्या बताया

जम्मू के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन टूटी ने पोस्ट किया कि जम्मू और कश्मीर पुलिस को सटीक जानकारी मिलने के बाद मुठभेड़ शुरू हुई. टूटी ने कहा कि सेना और CRPF स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के साथ मिलकर ऑपरेशन चला रहे थे. उन्होंने लिखा कि SOG टीम ने आतंकवादियों को घेरा! अंधेरे और मुश्किल इलाके के कारण जंगल में तलाशी अभियान में बाधा आ रही है.

