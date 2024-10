बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने 'आयरनमैन' में लिया हिस्सा तो पीएम मोदी ने सराहा

बेंगलुरु दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद तेजस्वी सूर्या ने रविवार को रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया. वह आयरनमैन 70.3 गोवा इवेंट में चुनौती पूरी करने वाले पहले सांसद बन गए हैं. यह एक ट्रायथलॉन चुनौती है, जिसमें 1.9 किमी तैराकी, 90 किमी साइकिलिंग और 21.1 किमी की दौड़ शामिल है.

तेजस्वी सूर्या ने अपनी तैयारियों के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा की है. उन्होंने लिखा, "आयरनमैन 70.3 गोवा, जो 50 से अधिक देशों के एथलीटों को आकर्षित करने के लिए जाना जाता है, भारत और दुनिया भर में एथलीटों और फिटनेस के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम बन गया है. चुनौती में 1.9 किमी की तैराकी, 90 किमी की साइकिलिंग खंड और 21.1 किमी की दौड़ शामिल है, जिसमें कुल 113 किमी की दूरी तय करनी होती है. यह किसी भी व्यक्ति के लिए सहनशक्ति, शारीरिक और मानसिक फिटनेस की अंतिम परीक्षा है. पिछले चार महीने में मैंने अपनी फिटनेस में सुधार करने के लिए कड़ी ट्रेनिंग की है और परिणामस्वरूप यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने यह चुनौती पूरी कर ली है."

सांसद ने आगे लिखा, "इसकी प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई फिट इंडिया अभियान से मिलती है, जिससे मुझे अपने फिटनेस लक्ष्यों पर विचार करने में मदद मिली. बड़ी महत्वाकांक्षाओं का पीछा करने वाले एक युवा राष्ट्र के रूप में हमें अपनी शारीरिक फिटनेस का मजबूत करना चाहिए और अधिक स्वस्थ राष्ट्र बनना चाहिए. फिट बनने का प्रयास आपको अधिक अनुशासित और आत्मविश्वासी भी बनाता है, जिससे आपके द्वारा किए गए किसी भी उद्यम में आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है. फिट इंडिया आंदोलन इस जागरूकता को बढ़ाने और अधिक लोगों को फिटनेस दिनचर्या में लाने के लिए प्रेरित करता है, जो हमारे देश के लिए अनिवार्य है. एक फिनिशर के रूप में मैं युवाओं को यह कह सकता हूं कि फिटनेस आपको एक बेहतर व्यक्ति बनाता है."

Commendable feat!



I am sure this will inspire many more youngsters to pursue fitness related activities. https://t.co/zDTC0RtHL7