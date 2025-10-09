विज्ञापन
बिहार चुनाव में तेजस्वी का बड़ा ऐलान, 20 दिन में कानून बनाएंगे और 20 महीने में नौकरी देंगे

तेजस्वी ने कहा, सरकार बनते ही हम पहली अधिसूचना जारी करेंगे, बिहार के जिन परिवारों के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उन्हें अनिवार्य रूप से सरकारी नौकरी दी जाएगी. 20 महीनों के अंदर हर उस परिवार को सरकारी नौकरी देंगे, जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है.

बिहार चुनाव में तेजस्वी का बड़ा ऐलान, 20 दिन में कानून बनाएंगे और 20 महीने में नौकरी देंगे
सरकार बनी तो 10 लाख नौकरी देंगे... बिहार चुनाव से पहले तेजस्‍वी यादव का बड़ा वादा
नई दिल्‍ली:

राजद नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को पटना में प्रेस कान्फ्रेंस कर बीजेपी-जेडीयू सरकार को घेरा. नीतीश सरकार की चुनावी सौगातों पर तेजस्वी ने कहा कि हमारी योजनाओं की ये सरकार नकल कर रही है. अब ये लोग 10 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम जब ये बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि पैसा कहां से लाएगा? 17 महीने में हमने रोजगार पर फोकस किया. ये लोग बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, लेकिन रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं. 

तेजस्वी ने कहा, सरकार बनते ही हम पहली अधिसूचना जारी करेंगे, बिहार के जिन परिवारों के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उन्हें अनिवार्य रूप से सरकारी नौकरी दी जाएगी. 20 महीनों के अंदर हर उस परिवार को सरकारी नौकरी देंगे, जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है.

बिहार को विकसित और नंबर-1 बिहार बनाएंगे. तेजस्वी के साथ-साथ पूरा बिहार सरकार चलाने का काम करेगा. बिहार में उद्योग धंधे लगाएंगे. हर घर को सरकारी नौकरी दी जाएगी. सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर ये अधिनियम बनाया जाएगा. ऐसा कोई घर नहीं बचेगा जिसमे नौकरी नहीं होगी.

बिहार के हर घर में एक सरकारी नौकरी 

सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह नोटिफिकेश जारी किया जाएगा, 20 महीने में ऐसा कोई भी बिहार का घर नहीं बचेगा, जहां नौकरी नहीं होगी. जिस परिवार ने सरकार नौकरी नहीं है, उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम किया जाएगा. बस बहुत हुआ, बिहार बदनाम नहीं होगा, सामाजिक न्याय के बाद बिहार अब आर्थिक न्याय का राज्य बनेगा. पहली घोषणा है चुनाव के नोटिफिकेश के बाद, बिहार के पास जिस भी परिवार के सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बनाकर अनिवार्य रूप से उस परिवार में नौकरी दी जाएगी.

