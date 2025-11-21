विज्ञापन
टेक ऑफ किया और फिर... दुबई एयर शो में क्रैश हुआ तेजस लड़ाकू विमान, वीडियो आया सामने

तेजस लड़ाकू विमान किस वजह से क्रैश हुआ है इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारी बयान नहीं आया है. इस क्रैश का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दिख रहा है कि विमान टेक ऑफ होने के ठीक बाद जमीन पर गिर रहा है.

टेक ऑफ किया और फिर... दुबई एयर शो में क्रैश हुआ तेजस लड़ाकू विमान, वीडियो आया सामने
  • दुबई एयर शो में भारतीय लड़ाकू विमान तेजस टेक ऑफ के बाद तकनीकी खराबी के कारण क्रैश हो गया है
  • सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में तेजस विमान के तेजी से नीचे गिरने और जमीन से टकराने का दृश्य देखा जा सकता है
  • क्रैश के कारणों और पायलट की सुरक्षा को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी या बयान जारी नहीं किया गया है
नई दिल्ली:

दुबई एयरशो में भारतीय लड़ाकू विमान तेजस के क्रैश होने की जानकारी आ रही है. इस क्रैश का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें ये लड़ाकू विमान के टेक ऑफ के कुछ देर बाद जमीन पर गिरता नजर आ रहा है. इस वीडियो के देखने से ऐसा लग रहा है कि तेजस में टेक ऑफ के बाद उसमें कोई तकनीकी खराबी आई और वो क्रैश हो गया. इस क्रैश को लेकर वायुसेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि दुबई एयर शो-25 में IAF का एक तेजस क्रैश हो गया है.फिलहाल अधिक जानकारी का पता लगाया जा रहा है. आगे की जानकारी कुछ समय में दूंगा.

प्रत्यक्षदर्शियों और एनडीटीवी को मिले वीडियो के अनुसार, विमान - हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा विकसित एक सीट वाला हल्का लड़ाकू विमान (एलसीए) स्थानीय समयानुसार दोपहर लगभग 2:10 बजे दुर्घटनाग्रस्त हुआ है. 

पायलट की स्थिति या इजेक्ट हुआ या नहीं, इस बारे में अधिकारियों की ओर से तत्काल कोई पुष्टि नहीं की गई है.  पायलट और विमान के क्रैश होने के कारण को लेकर भारतीय वायुसेना के आधिकारिक बयान का इंतजार है.

तेजस के क्रैश वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि लड़ाकू विमान तेजी से नीचे आता है. ऐसा लग रहा है कि पायलट विमान को नीचे लाकर तेजी से ऊपर ले जाना चाहते थे. लेकिन अचानक प्लेन जमीन से टकराकर क्रैश हो गया. 

वीडियो में दिख रहा है कि लड़ाकू विमान जमीन से टकराता और तेज धमाके के साथ वहां आग लग जाती है. वीडियो रिकॉर्ड कर रहे शख्स के मुंह से डर के मारे ओह शीट! आवाज भी सुनाई दे रही है. गौरतलब है कि इस वक्त दुबई में एयर शो चल रहा है जिसमें शामिल होने के लिए तेजस फाइटर प्लेन भी गया था. इसमें दुनिया की दिग्गज फाइटर प्लेन भाग लेने आए हैं.

