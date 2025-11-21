विज्ञापन
ग्राउंड रिपोर्ट: दुनिया के सबसे बड़े दुबई एयर शो में विमान हादसा, क्या कुछ हुआ, जानिए आंखों देखी

दुबई एयर शो में हुए इस हादसे के बाद तुरंत ही अन्य विमानों के टेक ऑफ को भी रोक दिया गया. बताया जा रहा है कि दुबई एयर शो का ये पांचवां और आखिरी दिन था. इस दिन दुनिया भर से 200 से ज्यादा विमान दुबई आए हुए थे.

  • दुबई एयर शो के दौरान भारतीय लड़ाकू विमान तेजस क्रैश हो गया और पायलट की मौत हो गई है
  • दुर्घटना के बाद सभी विमानों को टेक ऑफ करने से तुरंत रोक दिया गया और आसमान खाली दिख रहा है
  • हादसे का स्थल एयर शो के अंतिम दिन टेक ऑफ के लिए तैयार विमानों के करीब 500 मीटर दूरी पर था
नई दिल्ली:

दुबई एयर शो के दौरान भारतीय लड़ाकू विमान तेजस क्रैश हो गाय है. इस दुर्घटना में विमान के पायलट की भी मौत हो गई है. वायुसेना ने पायलट के मौत की पुष्टि की है. दुबई एयर शो में जिस समय ये दुर्घटना हुई उस दौरान कई और विमान भी टेक ऑफ करने की तैयारी में थे लेकिन इस हादसे के बाद सभी विमानों को तुरंत टेक ऑफ करने से रोक दिया गया. NDTV के अभिषेक सेन गुप्ता ने ग्राउंड जीरो से हमें हादसे के ठीक बाद एयर शो में अब कैसे हालात हैं, उसे लेकर हर बड़ी अपडेट दी. 

अभिषेक सेन गुप्ता ने NDTV को बताया कि जिस समय ये हादसा हुआ उस दौरान वो इस एयर शो के एक सेशन को मॉडरेट कर रहे थे. उन्होंने बताया कि दुबई एयर शो में दुनिया भर के एक्सपर्ट आते हैं. ये सबसे बड़ा एयर शो है. ये पांच दिनों का एयर शो था. एयर शो का आज आखिरी दिन था. इस हादसे के बाद अब दुबई का आसमान पूरी तरह से खाली दिख रहा है. यहां एक भी विमान नहीं है. जबकि एयर शो के आखिरी दिन दुनिया भर से आए अलग-अलग विमानों को आज यहां एयर शो में हिस्सा लेना था. हादसे से ठीक पहले ये टेक ऑफ करने की तैयारी में थे. 

इस हादसे को लेकर यहां पर कोई सीधे तौर पर अपडेट नहीं दे रहा है. हमें हर अपडेट के लिए भारतीय वायुसेना पर निर्भर रहना होगा. सूत्रों के अनुसार ये एक बड़ा विमान हादसा है. अभिषेक ने बताया कि जहां पर लैंडिंग साइट (दुर्घटना हुई) है वो मुझसे महज 500 मीटर की दूरी पर है. अब दुर्घटना स्थल पर आग बुझ गई है. दुबई में ऐसे मामलों को लेकर रिस्पांस काफी तेज है. अभी तक आग पर काबू पा लिया गया है. अभी इस मामले की जांच चल रही है. इसलिए आधिकारिक रूप से कोई सूचना नहीं मिली है . दुबई का ये वही जगह जहां पर एयरबॉटिक्स होता है. 

ये एयर शो 19वां एडिशन है. यहां दुनिया भर के विमान आते हैं. ये दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो था. दुनिया के 200 से ज्यादा विमान यहां आए थे. हादसे के बाद अब हालात यहां सामान्य दिख रहे हैं. इस हादसे के बाद अब आसमान में कोई फ्लाइट नहीं उड़ रहा है. सभी फ्लाइट्स के टेक ऑफ को रोक दिया गया है. अब यहां से क्राउड भी कम हो चुकी है. आज ये आखिरी दिन है एयर शो का. 

