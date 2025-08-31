विज्ञापन
स्कूल में बच्चियों से छेड़खानी करता था टीचर, पत्नी ने शिक्षा विभाग में कर दी शिकायत, फिर...

शिक्षक की पत्नी ने शिकायत में कहा कि उसके पति ने स्कूल की छात्राओं के साथ गलत व्यवहार किया और यौन दुराचार जैसे संगीन अपराध किए. पत्नी ने इन आरोपों के समर्थन में ठोस सबूत भी पेश किए, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया.

  • जयपुर के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में भूगोल शिक्षक पर छात्राओं के साथ गलत व्यवहार का आरोप लगा है.
  • शिक्षक की पत्नी ने पति के खिलाफ शिक्षा विभाग में शिकायत की और यौन दुराचार के ठोस सबूत भी प्रस्तुत किए हैं.
  • शिक्षा विभाग ने विनय कुमार अवस्थी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है.
Teacher Harass Girl Students in school: भारतीय संस्कृति में शिक्षक को भगवान का दर्जा प्राप्त है. लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे हैं, जो इस पवित्र पेशे को दागदार कर रहे हैं. ऐसा ही एक मामला जयपुर से सामने आया है. जहां एक टीचर स्कूल में बच्चियों से छेड़छाड़ करता था. इस बात की जानकारी शिक्षक की पत्नी को मिली. जिसके बाद पत्नी ने जो किया वो बड़े हिम्मत की बात की. पत्नी ने पति की शिकायत शिक्षा विभाग में की. जिसके बाद शिक्षा विभाग ने आरोपी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करते हुए उनके खिलाफ जांच गठित कर दी है.

जयपुर के महात्मा गांधी स्कूल से जुड़ा मामला

मामला जयपुर के नवीन विद्याधर नगर स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय का है. इस स्कूल में भूगोल पढ़ाने वाले व्याख्याता विनय कुमार अवस्थी के खिलाफ उनकी पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में कहा गया कि विनय ने स्कूल की छात्राओं के साथ गलत व्यवहार किया और यौन दुराचार जैसे संगीन अपराध किए. पत्नी ने इन आरोपों के समर्थन में ठोस सबूत भी पेश किए, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया.

शिक्षा विभाग ने की त्वरित कार्रवाई

शिक्षा विभाग ने इस मामले में देरी न करते हुए तुरंत कार्रवाई की. विनय कुमार अवस्थी को राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के तहत निलंबित कर दिया गया. विभाग ने इस घटना को शिक्षक के पद की गरिमा के खिलाफ और विभाग की छवि को धूमिल करने वाला बताया. निलंबन के दौरान विनय का मुख्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, शाहबाद बारां में रहेगा. उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता भी दिया जाएगा.

पत्नी की हिम्मत की समाज में चर्चा

शिक्षा विभाग ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है. यह घटना न केवल शिक्षा जगत बल्कि पूरे समाज में चर्चा का विषय बन गई है. लोग इस बात से हैरान हैं कि एक शिक्षक, जिसे समाज में सम्मान की नजर से देखा जाता है, ऐसी शर्मनाक हरकत कर सकता है. साथ ही, पत्नी द्वारा अपने पति के खिलाफ हिम्मत दिखाकर शिकायत करना भी चर्चा में है.

(जयपुर से विश्वास शर्मा की रिपोर्ट)

