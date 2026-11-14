रील्स बनाते-बनाते इंफ्लुएंसर पहुंची जेल! करोड़ों की ज्वेलरी चोरी का खुला राज, दोस्त का पिता भी हुआ गिरफ्तार

तमिलनाडु के मदुरै में तनिष्क ज्वेलरी शोरूम से हुई बड़ी चोरी के मामले में पुलिस ने अहम कार्रवाई करते हुए इंस्टाग्राम इंफ्लुएंसर मीनाक्षी और मुख्य आरोपी निशांत के पिता अशोक को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि इस मामले का मुख्य आरोपी निशांत अभी भी फरार है और उसकी तलाश में पुलिस की विशेष टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं.

पुलिस के अनुसार यह चोरी कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था बल्कि इसकी पूरी तैयारी पहले से की गई थी. जांच में सामने आया है कि निशांत कई बार शोरूम गया था और उसने वहां की व्यवस्था को करीब से समझने के बाद कथित तौर पर चोरी की योजना बनाई.

सोशल मीडिया पर लोकप्रिय है मीनाक्षी

गिरफ्तार मीनाक्षी सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय है. उसके निजी इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. वह तकनीकी उत्पादों के रिव्यू वीडियो साझा करती थी. इसके अलावा वह 'टेकबॉस इंडिया' नाम के एक बड़े इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ी रही है जिसके करीब 10 लाख फॉलोअर्स हैं. निशांत भी कई वीडियो में मीनाक्षी के साथ नजर आ चुका है. उसका अपना अलग इंस्टाग्राम अकाउंट है जहां वह यात्रा से जुड़े वीडियो पोस्ट करता था और वीडियो एडिटर के रूप में भी काम करता था.

CCTV जांच से खुली परतें

शुरुआत में सीसीटीवी फुटेज में एक नकाबपोश व्यक्ति अकेले शोरूम में घुसता और वहां से गहने लेकर भागता दिखाई दिया था. इससे मामला एकल आरोपी का लग रहा था. लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी पुलिस ने अतिरिक्त सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों की जांच की. इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को मीनाक्षी और अशोक की कथित भूमिका का पता चला. इसके बाद दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई.

मीनाक्षी की निशानदेही पर बरामद हुए गहने

पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान मीनाक्षी ने चोरी किए गए गहनों के छिपाने की जगह के बारे में जानकारी दी. इसके बाद पुलिस ने एक सुनसान इलाके में दबाकर रखे गए 5 किलो से अधिक गहने बरामद कर लिए. यह बरामदगी जांच में बड़ी सफलता मानी जा रही है. पुलिस अब बाकी गहनों की तलाश कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि चोरी की पूरी साजिश में और कौन-कौन लोग शामिल थे.

10.5 किलो सोना और 1 किलो हीरे की हुई थी चोरी

4 सितंबर की रात मदुरै के तनिष्क शोरूम से करीब 10.5 किलो सोने के गहने और 1 किलो हीरों के आभूषण चोरी हो गए थे. मामले की गंभीरता को देखते हुए मदुरै पुलिस ने जांच के लिए नौ विशेष टीमें बनाई थीं. प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि शोरूम हाल ही में शुरू हुआ था और वहां कुछ निर्माण कार्य बाकी था. साथ ही सुरक्षा व्यवस्था में कुछ खामियां भी मिलीं जिनका फायदा उठाकर इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया. अब पुलिस फरार निशांत की तलाश में जुटी है जबकि मीनाक्षी और अशोक को अदालत में पेश किए जाने की तैयारी की जा रही है.

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