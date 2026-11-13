15 दिन पहले खुले तनिष्क शोरूम से करोड़ों का सोना चोरी, नकाबपोश चोर लिफ्ट शाफ्ट की खुली दीवार से घुसे थे अंदर

तमिलनाडु के मदुरै में सोने की बड़ी चोरी हुई है. 15 दिन पहले जिस तनिष्क शोरुम का उद्घाटन हुआ था उसमें से करीब 20 किलो सोने के गहने चोर उड़ा ले गए. चोरी की ये घटना हैरान करने वाली है. नकाबपोश चोर तनिष्क के शोरूम में घुसे और करोड़ों रुपये के कीमती गहने चुराकर फरार हो गए. भाषा के मुताबिक, चोरी की इस घटना की जानकारी पुलिस ने गुरुवार को दी. हालंकि चोरी हुए सोने के गहनों की कीमत अब तक पता नहीं चल सकी है. पुलिस का कहना है कि चोरी से हुए नुकसान की सही कीमत शोरूम प्रबंधन की ओर से शिकायत दर्ज कराने के बाद ही चल सकेगी. ये सिर्फ अनुमानित वजन है.

चोरी के बारे में कैसे पता चला?

मदुरै बाइपास रोड स्थित तनिष्क के शोरूम को खोलने गुरुवार सुबह कर्मचारी पहुंचे थे, इसी दौरान उनको चोरी का पता चला.15 दिन पहले ही इसका उद्घाटन हुआ था. शुरुआती जांच में पता चला है कि चोर पीछे की दीवार और दरवाजे तोड़कर शोरूम में घुसे थे. दरअसल वहां पर लिफ्ट शाफ्ट के लिए खुली हुई दीवार थी. सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि चोरी की इस वारदात में तीन लोग शामिल थे.

CCTV फुटेज में दिखे तीन चोर

मदुरै शहर के पुलिस कमिश्नर एस. राजेंद्रन दक्षिण क्षेत्र के डिप्टी पुलिस कमिश्नर ए.जी. इनिगो दिव्यन और ट्रैफिक पुलिस डिप्टी कमिश्नर एस. वनिता के साथ घटनास्थल का दौरा करने पहुंचे. उन्होंने बताया कि इस वारदात में तीन लोगों के शामिल होने का संकेत सीसीटीवी फुटेज से मिला है.

दीवार और दरवाजा तोड़कर शोरूम में घुसे चोर

पुलिस कमिश्नर ने मीडिया को बताया कि तीन लोग दीवार और दरवाजा तोड़कर शोरूम में घुसे और वहां रखे लगभग 30 प्रतिशत सामान को चुराकर ले गए. चोरी हुए गहनों की सही कीमत जांच के बाद पता चल सकेगी.

डिसप्ले वाले गहने चुरा ले गए

खोजी कुत्तों की मदद से चोरों का पता लगाया जा रहा है. आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगालले जा रहे हैं.वहीं डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि चोरों ने सिर्फ डिसप्ले वाले गहने चोरी किए हैं, जबकि लॉकर में बाकी के गहने सुरक्षित रखे हैं. मामले को सुलझाने के लिए तीन सहायक पुलिस आयुक्तों (एसीपी) के नेतृत्व में विशेष दल गठित किए गए हैं. प्रत्येक दल में तीन निरीक्षक शामिल हैं.

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