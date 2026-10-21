ऑटो से किडनैप, मारपीट और फिर जबरन दिलवाया लोन... चेन्नई में 21 साल के लड़के से 9,500 लूटे

तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में लूट का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां लुटेरों ने ऑनलाइन लोन ऐप को ही हथियार बना लिया. चार युवकों ने 21 साल के एक युवक का ऑटो में अपहरण कर लिया, उसकी पिटाई की और फिर जबरन मोबाइल ऐप से ऑनलाइन लोन अप्लाई करवाया.
कहां की है यह घटना?
यह घटना तांबरम कमिश्नरेट के पल्लिकरनई इलाके में 14 अक्टूबर को हुई. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने अजय नाम के युवक का अपहरण किया और मारपीट के बाद उसे एक मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए लोन के लिए अप्लाई करने को मजबूर किया.
-
-
NDTV World Summit 2026: PM मोदी समेत शामिल होंगे ये बड़े दिग्गज, जानिए क्या कुछ होगा खास?
-
NDTV World Summit 2026: दिल्ली में दो दिन दुनिया के दिग्गजों का महामंथन
-
NDTV World Summit 2026 का काउंटडाउन शुरू, एक मंच पर जुटेंगे दुनिया के दिग्गज
-
NDTV World Summit 2026: 22-23 अक्टूबर को फिर सजेगा दुनिया के दिग्गजों का महामंच, देखिए पहली झलक
-
दुनिया की सबसे असरदार और सबसे दमदार आवाजों के साथ लौट रहा है NDTV World Summit, देखिए सिर्फ NDTV पर
-
NDTV World Summit 2026: AI, कूटनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर चर्चा, एक मंच पर जमा होंगे दुनिया के दिग्गज
-
भारत की आर्थिक बढ़त से मानवता पर AI के खतरों तक, NDTV World Summit 2026 के दूसरे दिन किन मुद्दों पर होगी बात
-
NDTV World Summit 2026: दुनिया की पहली AI एक्ट्रेस टिली नॉरवुड होंगी शामिल, कृति सेनन भी बनेंगी हिस्सा
-
डिजिटल इकोनॉमी, एनर्जी, ग्लोबल ट्रेड... NDTV World Summit में पहले दिन किन-किन मुद्दों पर होगी बात
-
NDTV World Summit 2026: दुनिया भर में कैसे बदल रहा है भारतीय खाने का स्वाद? वीर सांघवी बताएंगे देसी शेफ्स का ज
लोन अप्रूव होते ही आरोपियों ने ATM से 9,500 रुपये निकाल लिए और युवक का मोबाइल फोन भी छीन लिया. पुलिस का कहना है कि यह घटना दिखाती है कि कैसे ऑनलाइन लेंडिंग ऐप का इस्तेमाल लूट के लिए किया गया, जहां पीड़ित से ही पैसे का इंतजाम करवाकर आरोपियों ने उसे निकाल लिया.
कौन हैं चारों आरोपी?
शिकायत मिलने के बाद टी-14 पल्लिकरनई पुलिस ने लूट का केस दर्ज कर जांच शुरू की.
पुलिस ने चारों आरोपियों की पहचान कर ली है. इनके नाम साई अबुथाकिर उर्फ अबू (18), प्रकाश राज (22), पूबलन (23) और संजय (21) हैं. सभी क्रोमपेट और आसपास के इलाकों के रहने वाले हैं.
ऑटो रिक्शा जब्त, चारों आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किया गया ऑटो-रिक्शा भी जब्त कर लिया है. तांबरम कमिश्नरेट के मुताबिक, चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. मामले में आगे की जांच जारी है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं