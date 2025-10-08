मुंबई हमले के बाद कांग्रेस आतंकवाद के सामने झुक गई, आज का भारत घर में घुसकर मारता है: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मुंबई में कई विकास परियोजनाएं शुरू कीं. इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज मुंबई का लंबा इंतजार खत्म हुआ. मुंबई को अब अपना दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल गया है. पीएम ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, "कांग्रेस पार्टी मुंबई हमले के बाद आतंकवाद के सामने झुक गई. मुंबई, भारत की आर्थिक राजधानी के साथ-साथ भारत के सबसे वाइब्रेंट शहरों में से एक है, इसलिए 2008 में आतंकियों ने मुंबई शहर को बड़े हमले के लिए चुना, लेकिन तब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, उसने कमजोरी का संदेश दिया और आतंकवाद के सामने घुटने टेक दिए."

'कांग्रेस सरकार ने देश की सेनाओं को पाकिस्तान पर हमला करने से रोका'

पीएम मोदी ने कहा कि हाल ही में कांग्रेस के एक बड़े नेता, जो कांग्रेस के शासनकाल में देश के गृहमंत्री रह चुके हैं, ने एक साक्षात्कार में बड़ा खुलासा किया है कि 2008 के मुंबई हमले के बाद हमारी सेनाएं पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार थीं. पूरा देश भी यही चाहता था, लेकिन किसी दूसरे देश के दबाव में कांग्रेस सरकार ने देश की सेनाओं को पाकिस्तान पर हमला करने से रोक दिया. कांग्रेस को बताना होगा कि वह कौन था जिसने विदेशी दबाव में फैसला लिया और मुंबई व देश की भावना से खिलवाड़ किया.

'मेरा सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई सफर कर सकें'

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2014 में जब देश ने मुझे अवसर दिया, तब मैंने कहा था कि मेरा सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई सफर कर सकें. हमारी सरकार ने इस मिशन पर गंभीरता से काम शुरू किया और पिछले 11 साल में देश में एक के बाद एक एयरपोर्ट बनते चले गए. 2014 से पहले हमारे देश में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे और आज एयरपोर्ट की संख्या 160 को पार कर चुकी है. उन्होंने कहा कि उड़ान योजना की वजह से बीते दशक में लाखों लोगों ने पहली बार हवाई सफर किया है, अपना सपना पूरा किया है.

'हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे युवा'

उन्होंने आगे कहा कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे युवा हैं, इसलिए हमारी नीतियां रोजगार सृजन पर केंद्रित हैं. बड़े निवेश रोजगार सृजन में मदद करते हैं. उदाहरण के लिए, 76,000 करोड़ रुपए की लागत से वधावन जैसे बंदरगाह का निर्माण न केवल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है, बल्कि रोजगार के कई अवसर भी पैदा करता है.

'मैं महाराष्ट्र के युवाओं को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं'

पीएम मोदी ने कहा कि आज मुंबई को पूरी तरह से अंडरग्राउंड मेट्रो भी मिली है, इससे मुंबई का सफर और भी आसान होगा और लोगों का समय भी बचेगा. उन्होंने कहा कि ये समय भारत के नौजवानों के लिए अनगिनत अवसरों का समय है. कुछ समय पहले ही देश की अनेक आईटीआई को इंडस्ट्री से जोड़ने के लिए 60,000 करोड़ रुपए की पीएम सेतु योजना शुरू की गई है. आज से महाराष्ट्र सरकार ने सैकड़ों आईटीआई और तकनीकी स्कूलों में नए प्रोग्राम का शुभारंभ किया है. इससे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को ड्रोन, सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन जैसी अनगिनत नई टेक्नॉलॉजी की ट्रेनिंग मिल पाएगी. मैं महाराष्ट्र के युवाओं को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं.

'स्वदेशी अपनाइए. गर्व से कहिए, यह स्वदेशी है'

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे लिए देश और देशवासियों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है. आज का भारत दमदार जवाब देता है, घर में घुसकर मारता है. यह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखा है. उन्होंने कहा कि मेरा आपसे आग्रह है कि स्वदेशी अपनाइए. गर्व से कहिए, यह स्वदेशी है. यह हर घर और हर बाजार का मंत्र होना चाहिए. हर देशवासी स्वदेशी सामान घर लाएगा, स्वदेशी सामान उपहार में देगा. इससे देश का पैसा देश में ही लगेगा. इससे भारत के श्रमिक को काम मिलेगा और नौजवानों को रोजगार मिलेगा. कल्पना कीजिए, जब पूरा भारत स्वदेशी अपनाएगा तो भारत का सामर्थ्य कितना बढ़ जाएगा.