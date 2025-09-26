विज्ञापन
विशेष लिंक

वह मुझे बेबी बुलाता और... दिल्ली के 'डर्टी बाबा' पर 2016 में FIR करवाने वाली छात्रा की आपबीती

स्वयंभू बाबा स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की एक-एक करतूत सामने आ रही है. साल 2016 में FIR करवाने वाली छात्रा ने बताया कि वह संस्थान में केवल 8 महीने पढ़ी थी, उसके बाद मैंने वहां पढ़ाई छोड़ दी थी. वो मेरे जीवन का सबसे मुश्किल दौर था. संस्थान ज्वॉइन करते ही बाबा मुझे अश्लील मैसेज भेजने लगा.

Read Time: 3 mins
Share
वह मुझे बेबी बुलाता और... दिल्ली के 'डर्टी बाबा' पर 2016 में FIR करवाने वाली छात्रा की आपबीती
बाबा ने मुझे गलत तरीके से टच करने की कोशिश की...
  • स्वयंभू बाबा स्वामी चैतन्यानंद पर मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक प्रताड़ना समेत कई गंभीर आरोप लगे हैं.
  • पीड़ित छात्रा ने बताया कि बाबा उसे ऑफिस में अकेले बुलाकर छेड़खानी करता और अश्लील मैसेज भेजता था.
  • बाबा ने छात्रा का मोबाइल छीन लिया और हॉस्टल में अकेले रहने पर मजबूर कर उससे बातचीत पर पाबंदी लगाई थी.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्‍ली:

'बाबा मुझे बेबी और स्‍वीट गर्ल कहकर बुलाता था. ऑफिस में अकेले बुलाकर मुझसे छेड़खानी करता था. मुझसे कहता था कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम्‍हे अपने खर्च पर दुबई पढ़ने के लिए भेजूंगा.' स्वयंभू बाबा स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की एक-एक करतूत सामने आ रही है. स्वामी चैतन्यानंद के खिलाफ दर्ज 2016 की एफआईआर में कई चौंकानेवाले खुलासे हुए हैं. बाथरूम में सीसीटीवी, डर्टी मैसेज, मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक प्रताड़ना जैसे कई आरोप स्वयंभू बाबा पर एफआईआर में लगाए गए हैं.

साल 2016 में FIR करवाने वाली छात्रा ने बताया, 'मैं संस्थान में केवल 8 महीने पढ़ी थी, उसके बाद मैंने वहां पढ़ाई छोड़ दी थी. वो मेरे जीवन का सबसे मुश्किल दौर था. संस्थान ज्वॉइन करते ही बाबा मुझे अश्लील मैसेज भेजने लगा. मुझे बेबी और स्वीट गर्ल बुलाने लगा. शाम को 6:30 बजे क्लास खत्म होने के बाद वो मुझे अपने ऑफिस में बुलाता और मुझे परेशान करता. वो कहता था- मैं बहुत टैलेंटेड हूं और वो मुझे दुबई ले जाकर पढ़ाएगा और पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगा. मै ये बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन उसका स्टाफ मुझ पर दबाव बनता रहता था.' 

छात्रा ने FIR दर्ज करते समय बताया, 'बाबा ने मेरा मोबाइल फोन छीन लिया और मुझे हॉस्टल में अकेले रहने पर मजबूर किया. मुझे किसी से बात नहीं करनी दी जाती थी. वो मेरे कमरे में लगे फोन पर रात में कॉल करता था. उसकी मेरे ऊपर गिद्ध की तरह नजर थी. वो मुझे रात में डिनर और अच्छे होटलों में रुकवाने की बातें करता था. मै बहुत डरी हुई थी.'

पीड़ित छात्रा ने बताया, बाबा ने मुझे गलत तरीके से टच करने की कोशिश की, वहां कैमरे भी लगे हुए थे. बाबा ने मुझे कहा कि तुम्हे मेरे साथ मथुरा चलना है; लेकिन मैं नहीं गई और बिना किसी को बताए हॉस्टल में अपना पूरा सामान छोड़कर भाग निकली. मैंने क्लास छोड़ दी, लेकिन उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा. उससे जुड़ी छात्राएं मेरे पास आई और वापस चलने का दबाव बनाने लगीं. बाबा ने उन्हें मेरा नंबर और एड्रेस दिया था. इसके बाद मेरे पिता ने उन सभी को भगाया.'

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, फिलहाल मामले की जांच के तहत अलग-अलग राज्यों में रेड भी जारी की गई है और गिरफ्तारी के प्रयास तेज किए जा रहे हैं. इसके अलावा, मठ की जमीन पर बने होस्टल में 75 लड़कियों के रहने की व्यवस्था थी, लेकिन वर्तमान में होस्टल खाली है, क्योंकि सभी छात्राएं अपने-अपने घर लौट चुकी हैं. इसके अलावा, पुलिस उस बीएमडब्ल्यू कार की तलाश कर रही है, जिसका जिक्र पीड़ित छात्राओं ने शिकायत में किया.

ये भी पढ़ें :- 50 मोबाइल की जांच, 5 राज्यों में छापेमारी, गरीब लड़कियों का 'शिकार'... दिल्ली के 'डर्टी' बाबा के कितने राज

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Swami Chaitanyananda Saraswati, Chaitanyananda Saraswati Dirty Game, Delhi Dirty Baba
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com