मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी... एशिया कप जीत के बाद NDTV पर सूर्य कुमार यादव का पहला इंटरव्यू

टी-20 में टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप में जीत के बाद एनडीटीवी से खास बात की. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट के दौरान पाकिस्तान की हरकतों का जवाब देते हुए कहा कि हमने केवल मैच जीतने पर ध्यान लगाया. उन्होंने कहा कि हमारे लिए खास बात ये है कि हमने एशिया कप का खिताब जीत लिया. लास्ट में ट्रॉफी आई या नहीं आई. हम एशिया कप जीत गए ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि थी.

मेरी दिल की धड़कनें 150 से ऊपर धड़क रही



सूर्या ने स्वीकार किया कि फाइनल मैच में उनके ऊपर काफी दबाव था. उन्होंने स्वीकार किया किया उनकी दिल की की धड़कनें काफी बढ़ गई थीं. उन्होंने कहा कि जब आप अपने खिलाड़ियों को खेलते हुए देखते हैं तो आपको प्रेशर समझ में आता है. उन्होंने कहा कि उस वक्त मेरी दिल की धड़कनें 150 से ऊपर धड़क रही थी. उन्होंन कहा कि इसके बाद मैंने वहां मौजूद कोचों से पूछा कि मुझे ऐसा लग रहा है तो आपलोगों को कैसा लग रहा है?

11वें ओवर के बाद बैठा ही नहीं

सूर्यकुमार यादव ने कहा कि उनपर इतना दबाव था कि वो 11वें ओवर के बाद अपनी सीट पर बैठे ही नहीं. 12वें ओवर के बाद वो ड्रेसिंग रूम में वॉक ही करते रहे. भारतीय कप्तान ने कहा कि उस दौरान मेरा हार्ट बीट 150 से लगातार ऊपर था. उन्होंने कहा कि इस मैच के दौरान संजू सैमसन, शिवम दुबे और तिलक वर्मा ने पूरे दबाव को अच्छे से झेला और अंत तक बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत दिलाई.

सबसे टफ मैच था

सूर्यकुमार यादव ने माना कि पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच उनके करियर का सबसे मुश्किल मैच था. उन्होंने कहा कि हां, मैदान पर बहुत दबाव था. सूर्यकुमार यादव ने कहा कि इस पूरे टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा ने कमाल का प्रदर्शन किया.

भारत ने रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली. 147 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 20 रन पर अभिषेक शर्मा 5, शुभमन गिल 12 और कप्तान सूर्यकुमार यादव 1 के रूप में तीन विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद तिलक वर्मा ने संजू सैमसन के साथ चौथे विकेट के लिए 57 और शिवम दुबे के साथ पांचवें विकेट के लिए 60 रन की साझेदारी कर भारत को 5 विकेट से जीत दिला दी.

