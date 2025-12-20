T20 WC 2026: T20 वर्ल्ड कप टीम में जगह मिलने के बाद संजू सैमसन और ईशान किशन का पहला रिएक्शन आया सामने

Ishan Kishan and Sanju Samson First Reaction on T20 WC Squad: T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान होने के साथ ही कही खुशी तो कही गम वाला माहौल फैंस के बीच जरूर रहेगा, लेकिन यहां बात उन फैंस की करते हैं जो लंबे समय से अपने पसंदीदा खिलाड़ी को देखने का इंतजार कर रहे थे और ये टीम ऐलान उनके लिए खुशी की बड़ी वजह है. जी हां हम बात कर रहे हैं ईशान किशन और संजू सैमसन की, वैसे तो दोनों ही खिलाड़ी विकेटकीपर बल्लेबाज की भूमिका में खेलते हैं लेकिन बड़े टूर्नामेंट को लेकर टीम मैनेजमेंट ने दोनों को ही स्क्वाड में मौका दिया है.

किशन हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) में झारखंड के लिए खिताब जीतने के बाद दूसरे विकेटकीपर-बल्लेबाज के तौर पर टीम में लौटे हैं, जहां वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बने. ANI से बात करते हुए, ईशान किशन ने कहा, "मैं बहुत खुश हूं. अपनी घरेलू टीम झारखंड के लिए भी बहुत खुश हूं, जिसने अपनी पहली SMAT ट्रॉफी जीती. सभी ने बहुत अच्छा खेला."

#WATCH | Patna, Bihar | On his comeback to India's squad for the ICC Men's T20 World Cup 2026, Indian cricketer Ishan Kishan says, "I am very happy..." pic.twitter.com/R2oKsCd9U2 — ANI (@ANI) December 20, 2025

संजू सैमसन ने इंस्टाग्राम पोस्ट कर जताई खुशी

संजू ने इंस्टाग्राम पोस्ट करते हुए खुशी जाहिर की और लिखा, 'रंग फीके नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल!'. टीम में संजू सैमसन विकेटकीपर बल्लेबाज हैं.संभवत: अभिषेक शर्मा के साथ वही पारी की शुरुआत करेंगे.दूसरे विकेटकीपर के रूप में ईशान किशन को टीम में जगह मिली है.

Photo Credit: SanjuSamsanInsta

ईशान, जिनका झारखंड के साथ SMAT 2025/26 का कैंपेन शानदार रहा था और उन्होंने झारखंड को अपना पहला SMAT टाइटल जिताया था. वो 2023 के आखिर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T201 खेलने के बाद से पहली बार टीम में वापस आए हैं.

उन्होंने SMAT में 10 इनिंग्स में 57.44 की एवरेज से 517 रन बनाकर टॉप स्कोर किया, जिसमें दो सेंचुरी और दो फिफ्टी शामिल हैं, जिसमें हरियाणा के खिलाफ फाइनल में सेंचुरी भी शामिल है. उनकी स्ट्राइक रेट भी 197 से ज्यादा थी.

भारतीय टीम में कौन-कौन?

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में घोषित 15 सदस्यीय टीम से शुभमन गिल की छुट्टी कर दी गई है.शुभमन लंबे समय से टी20 फॉर्मेट में निराशाजनक प्रदर्शन कर रहे थे.गिल की जगह विश्व कप में ऑलराउंडर अक्षर पटेल को उपकप्तान बनाया गया है. टीम में संजू सैमसन विकेटकीपर बल्लेबाज हैं.संभवत: अभिषेक शर्मा के साथ वही पारी की शुरुआत करेंगे.दूसरे विकेटकीपर के रूप में ईशान किशन को टीम में जगह मिली है.

किशन को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बतौर बल्लेबाज शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है.किशन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शीर्ष स्कोरर रहे थे.किशन की लंबे समय बाद टीम इंडिया में एंट्री हुई है. तिलक वर्मा भी टीम में हैं, जबकि लंबे समय बाद मध्यक्रम के बल्लेबाज रिंकू सिंह की टीम में वापसी हुई है.

ऑलराउंडर के रूप में अक्षर पटेल के अलावा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और वाशिंगटन सुंदर को मौका दिया गया है.वहीं वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव के रूप में दो विशेषज्ञ स्पिनर हैं. जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा के रूप में तीन तेज गेंदबाजों को मौका दिया गया है. टी20 विश्व कप 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होना है.विश्व कप 7 फरवरी से शुरू होगा.

टी20 विश्व कप और न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भारतीय टीम

सूर्य कुमार यादव (कप्तान), जसप्रीत बुमराह, अभिषेक शर्मा, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह, तिलक वर्मा, कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल (उप-कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह