T20 World Cup 2026: इस नए 'सर्वश्रेष्ठ समीकरण' ने कर दी जितेश, गिल की विश्व कप टीम से छुट्टी, मिले 3 ओपनर, इस वजह से जायसवाल रहे अनलकी

T20 World Cup 2026: शुभमन गिल के विश्व कप टीम से बाहर होने को किसी भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में बदली तस्वीर ने पूरे समीकरण को बदल दिया

T20 World Cup 2026: शुभमन गिल का विश्व कप टीम से बाहर होना हैरानी की बात रही

खेल खासकर क्रिकेट में चयन का गेम चंद दिनों में ही बदल जाता है. और कुछ ऐस ही टी20 विश्व कप के लिए शनिवार को घोषित 15 सदस्यीय भारतीय टीम चयन के दौरान हुआ. किसी को उम्मीद नहीं थी कि पिछले कई महीनों से टीम इंडिया के विश्व कप के प्लान में शामिल उप-कप्तान शुभमन गिल और फिनिशर जितेश शर्मा की छुट्टी हो जाएगी. लेकिन जब अगले साल भारत और श्रीलंका की धरती पर खेलने जाने वाले टी20 विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान हुआ, तो एक बार को सभी हैरान रह गए, लेकिन दिन की समाप्ति के बाद जो समीकरण निकलकर गया, वह मेगा इवेंट के लिहाज से सर्वश्रेष्ठ रहा और इससे बेहतर टीम नहीं ही हो सकती थी. वजह है इस टीम का संतुलन

गिल को लेकर हो गया था इशारा!

सच यह है कि कुछ महीने पहले शुभमन गिल की टी20 टीम में बतौर उपकप्तान वापसी के बाद से उन्हें लेकर सवाल उठने लगे थे. एक बड़ा वर्ग उन्हें इस फॉर्मेट में जगह देने को लेकर सवाल उठा रहा था. और मैच दर मैच गुजरने के साथ ही उनकी खराब फॉर्म ने गिल के मामले को और खराब कर दिया. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू हुई सीरीज में गिल विश्व कप से पहले 'आखिरी टेस्ट' में नाकाम रहे, तो उन्हे लेकर आलोचकों का सुर और ऊंचा हो गया, लेकिन इसके बावजूद यह उम्मीद नहीं ही थी कि उप-कप्तान गिल को विश्व कप टीम  में जगह नहीं मिलेगी. लेकिन एकदम से बदले नए समीकरण ने गिल को तस्वीर से बाहर कर दिया.

एक इशान  किशन से कई शिकार!

सिर्फ एक फैसले से विश्व कप के लिए घोषित टीम 15 सदस्यीय टीम का संतुलन एक दिन पहले तक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली टीम के संतुलन से कहीं ऊंचा चला गया. और वह रहा इशान किशन का चयन. गिल की नाकामी हुई, प्रबंधन ने संजू सैमसन को आखिरी मैच में ओपनर की जिम्मेदारी देकर इशारा कर दिया कि दूसरे छोर पर संजू पारी की शुरुआत करेंगे. जाहिर है कि गिल के बाहर होने पर तीसरे रिजर्व ओपनर की जगह यशस्वी जायसवाल थे, लेकिन इशान किशन ने हाल ही में सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तूफानी प्रदर्शन करके पूरा समीकरण बदल दिया. हुआ यह कि टीम संतुलन के हिसाब से इशान किशन आगे आ गए क्योंकि इस फैसले से दो शिकार हुए. पहली बात तो यह कि दूसरा रिजर्व विकेटकीपर मिल गया. एक ऐसा ओपनर जो पारी की शुरुआत भी कर सकता है, तो मिड्ल ऑर्डर में भी खेल सकता है. और यही बात जायसवाल के खिलाफ तो गई, लेकिन इससे उन रिंकू सिंह का दरवाजा विश्व कप टीम में  खुल गया, जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टीम में नहीं चुन गए थे!

....और फिर से खुल गया रिंकू सिंह के लिए दरवाजा

इशान दूसरे विकेटकीपर के रूप में टीम में आए, तो पिछले कई महीनों से फिनिशर के रूप में तैयार किए जा रहे जितेश शर्मा को बाहर जाना ही था! तीन विकेटकीपर नहीं ही हो सकते थे. और जितेश का बाहर जाना रिंकू सिंह के लिए वरदान बन गया और इस लेफ्टी बल्लेबाज की एक बार फिर से बतौर फिनिशिर नए "बेहतर और सर्वश्रेष्ठ" संतुलन में एंट्री हो गई. इशान किशन दूसरे विकेटकीपर के रूप में टीम रहेंगे, लेकिन यहां प्रबंधन के पास विकल्प ये हैं कि अगर संजू का बल्ला नहीं बोलता है, तो न इशान के रूप में न केवल दूसरा ओपनर/विकेटकीपर टीम में मौजूद है, बल्कि जरूरत पड़ने पर बीच में भी खेल सकते हैं, जैसी भूमिका उन्होंने हाल ही में झारखंड को जिताए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान बतौर कप्तान निभाई.

पूरे नंबर से पास हुए अजीत अगरकर! बहुत ही साहसिक फैसला

चीफ सेलेस्टर अजीत अगरकर की पिछले दिनों काफी आलोचना हुई थी, लेकिन इस बार बार चयन समिति ने शुभमन गिल को टीम से दूर रखकर जो फैसला लिया, वह बहुत ही साहसिक रहा और इस फैसले को भारतीय क्रिकेट में हमेशा ही एक मिसाल के रूप में याद किया जाएया और यह फैसला अपने आप में मानक का भी काम करेगा. टीम चयन से पहले पंडित और तमाम पूर्व क्रिकेटर पिछले एक साल में करीब 22 का औसत निकालने वाले और तमाम फैंस संजू सैमसन बनाम इशान किशन की चर्चा कर रहे थे, लेकिन अगरकर ने नए कॉम्बिनेशन के रूप में एक शानदार ट्रंप कार्ड खेला, जिसने टीम के संतुलन को वहां पहुंचा दिया, जहां इससे बेहतर टीम विश्व कप के लिए नहीं ही चुनी जा सकती थी. और अगरकर इस बार दस में से दस नंबर ले उड़े ! और इन नंबर की इकलौती और सबसे बड़ी वजह बना इशान किशन का फैसला, जिनके चयन ने टीम के संतुलन को पूरे 360 डिग्री पर बदल दिया.


 

