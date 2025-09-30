जीत भारत की, लेकिन ट्रॉफी ले भागे ये जनाब... जानें पाकिस्तान की फजीहत कराने वाले कौन हैं मोहसिन नकवी?

एशिया कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्‍तान को क्‍या खूब हराया. इस जीत के बाद पाकिस्‍तान की फजीहत हो रही है. हालांकि फजीहत का कारण सिर्फ हार नहीं है, बल्कि इस बार खिलाड़ी तो खिलाड़ी पाकिस्‍तानी क्रिकेट बोर्ड के अध्‍यक्ष मोहसिन नकवी भी टारगेट पर हैं. दरअसल, जब पाकिस्‍तान ट्रॉफी नहीं जीत पाया तो पीसीबी अध्‍यक्ष मोहसिन नकवी ट्रॉफी और मेडल लेकर ही चले गए. मोहसिन नकवी की इस हरकत से पाकिस्‍तान की दुनिया भर में जमकर बेइज्‍जती हुई है और लोग पाकिस्‍तान को 'ट्रॉफी चोर' तक बता रहे हैं. अब लोग कह रहे हैं कि जो खुद मैच नहीं जीत पाया तो हेराफेरी और चोरी पर उतर आया है. आइए जानते हैं कि आखिर कौन है पाकिस्‍तान को इतना बेइज्‍जत कराने वाले मोहसिन नकवी.

कौन हैं मोहसिन नकवी?

मोहसिन नकवी पाकिस्‍तान की शहबाज सरकार में गृह मंत्री हैं. पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख और एशिया क्रिकेट परिषद के भी अध्‍यक्ष हैं.

भारत विरोधी मोहसिन की 'हिस्‍ट्रीशीट' विवादों से भरी पड़ी है. भारत विरोधी नकवी अक्‍सर प्रोपेगेंडा फैलाते हैं.

मोहसिन पत्रकारिता, रिश्‍वतखोरी और भ्रष्‍टाचार से इस मुकाम पर पहुंचने का आरोप है. अमेरिका में पत्रकारिता की डिग्री लेकर के वहीं नौकरी करने लगे थे. पाकिस्‍तान लौटकर काम को धंधे में बदला और एक चैनल खोल लिया.

मोहसिन नकवी पाकिस्‍तानी आर्मी के चीफ आसिम मुनीर के भी करीबी हैं.

2010 में पीएमएल-नवाज यानी नवाज शरीफ की पार्टी से राजनीति शुरू की.

2022 में पंजाब सीएम रहते आचार संहिता का उल्‍लंघन किया और अस्‍थायी कुर्सी पर बैठकर के खूब अवैध तबादले किए.

मोहसिन नकवी का भ्रष्‍टाचार से पुराना नाता रहा है. 2024 में पाकिस्‍तान के ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि नकवी को मंत्री पद के फायदों के अलावा 41 लाख अलग से मिले हैं. इस रिपोर्ट से पाकिस्‍तान में हंगामा खड़ा हो गया.

नकवी पर 9 अरब के धोखाधड़ी मामले में रिश्‍वतखोरी का भी आरोप है.





इस तरह से जानिए पूरा मामला

हर भारतीय फाइनल में टीम इंडिया की जीत का इंतज़ार कर रहा था. फैन ट्रॉफी के साथ भारतीय खिलाड़ियों को देखने को बेताब थे, लेकिन पाकिस्‍तान को हराने के घंटों बाद भी भारत ने ट्रॉफी नहीं ली. भारत ने पहले ही साफ कर दिया था कि PCB चीफ के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे.

फाइनल में पाकिस्‍तान को हराने के बाद भारतीय टीम मैदान पर खड़ी थी. PCB चीफ मोहसिन नकवी मंच पर मेडल और ट्रॉफी देने आए. हालांकि टीम इंडिया ने मोहसिन के हाथों ट्रॉफी लेने से मना कर दिया और भारतीय खिलाड़ी मेडल या ट्रॉफी लेने स्टेज पर गए तक नहीं गए.

एशियन क्रिकेट काउंसिल के कुछ अधिकारियों ने ट्रॉफी के लिए बीच का रास्ता निकाला और कहा कि UAE क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष खालिद अल जरूनी ट्रॉफी दें. हालांकि मोहसिन अड़े रहे. उन्‍होंने ना प्रस्ताव को माना और ना मंच से हटे. भारतीय टीम को जब ट्रॉफी नहीं दी गई तो उन्होंने अनोखा जश्न मनाया. कप्तान सूर्यकुमार यादव खिलाड़ियों की ओर ऐसे बढ़े जैसे ट्रॉफी थामी हो. खाली हाथ को ही ट्रॉफी की तरह दिखाकर खिलाड़ी मैदान पर खूब झूमे.

वहीं पाकिस्तान के नकवी हार कर भी ट्रॉफी अपने साथ ले गए. बताया जा रहा है कि मोहसिन ट्रॉफी-मेडल होटल के कमरे में ले गए. इसी के बाद से सोशल मीडिया पर मोहसिन को 'ट्रॉफी चोर' बताया जा रहा है.

हार के बाद अब आईसीसी का हंटर

उधर, BCCI ने मोहसिन की हरकत को बचकाना बताया है. BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने ट्रॉफी-मेडल लौटाने को कहा है. साथ ही नवंबर में आईसीसी की बैठक में मुद्दा उठाने का ऐलान किया है. उस वक्‍त पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड के मुखिया मोहसिन की मुसीबत बढ़ेगी.

इस मामले में BCCI ने तो ये तक कह दिया है कि वो पाकिस्तान और उसके क्रिकेट बोर्ड की कड़ी शिकायत करेगा यानी हार के बाद अब पाकिस्तान पर जुर्माने और आईसीसी के एक्शन का हंटर भी चलने वाला है.