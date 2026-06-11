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अमेरिकी हमले में मारे गए तीन भारतीयों नाविकों में आंध्र प्रदेश के सुरेश भी शामिल

ओमान के तट के पास अमेरिकी हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई, जिनमें विशाखापत्तनम के मरीन इंजीनियर पटनाला सुरेश भी शामिल थे.

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अमेरिकी हमले में मारे गए तीन भारतीयों नाविकों में आंध्र प्रदेश के सुरेश भी शामिल

अमेरिका द्वारा ओमान तट के नजदीक एक वाणिज्यिक जहाज को निशाना बनाकर किये गए हमले में तीन भारतीयों की मौत हुई है जिनमें आंध्र प्रदेश के निवासी एवं मरीन इंजीनियर सुरेश पटनाला (44) भी शामिल हैं. परिवार और नयी दिल्ली स्थित आंध्र भवन के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. आंध्र भवन के आयुक्त अर्जा श्रीकांत ने पुष्टि की कि वाणिज्यिक जहाज पर सवार जिन तीन चालक सदस्यों की की मौत हुई, उनमें चीफ इंजीनियर सुरेश पटनाला भी शामिल थे.

सुरेश की पत्नी भार्गवी ने बताया कि वह 24 जून को अपनी शादी की 15वीं सालगिरह मनाने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे. अमेरिकी सेना के मध्य कमान ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा है कि जहाज ने ईरान से तेल ले जाने की कोशिश करके ईरानी बंदरगाहों पर जारी अमेरिका की नाकेबंदी का उल्लंघन किया.

भार्गवी ने परिवार पर इस त्रासदी के असर को इंगित करते हुए ‘पीटीआई-भाषा'से कहा, ‘‘हम चार थे, लेकिन अब हम तीन रह गए हैं.'' उन्होंने बताया कि दोनों बेटे (उम्र कमश: 13 साल और 10 साल) पिता की मौत खबर सुनकर बेहद दुखी हैं और उन्हें शांत कराना मुश्किल हो रहा है.

परिवार के अनुसार, सुरेश को जहाज से कार्यमुक्त होने का पत्र मिल चुका था और समुद्र में लगभग पांच महीने बिताने के बाद घर लौटने से पहले वह अपनी जगह लेने वाले व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे थे. भार्गवी ने कहा कि सुरेश का मरीन इंजीनियर होना केवल एक पेशा नहीं था, बल्कि उनका जुनून था.

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