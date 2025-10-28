सूरत में हुआ ‘मेडिकल मिरेकल’: मृत घोषित होने के 15 मिनट बाद फिर धड़कने लगा मरीज का दिल, जानिए पूरा मामला

गुजरात के सूरत शहर में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया. दावा किया जा रहा है कि न्यू सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज का दिल धड़कना पूरी तरह से रुक गया था. डॉक्टरों ने तमाम प्रयासों के बाद उसे मृत घोषित कर दिया, लेकिन करीब 15 मिनट बाद उसका दिल फिर से धड़कने लगा. यह घटना अब पूरे सूरत शहर में चर्चा का विषय बन गई है.

अंकलेश्वर निवासी 45 वर्षीय राजेश पटेल को गंभीर हालत में सूरत सिविल अस्पताल लाया गया था. डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें गंभीर हार्ट फेल्योर की समस्या थी. इलाज के दौरान अचानक उनका दिल रुक गया और ईसीजी मॉनिटर पर ‘स्ट्रेट लाइन' दिखने लगी. टीम ने CPR और दवाओं के जरिए जीवन बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. इसके बाद मेडिकल टीम ने राजेश पटेल को मृत घोषित कर दिया.

15 मिनट के बाद अचानक वापस आ गई जिंदगी

लेकिन इसी घोषणा के करीब 15 मिनट बाद ऐसा हुआ, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी. मॉनिटर पर अचानक हार्टबीट दिखाई देने लगी और मरीज के शरीर में हलचल महसूस हुई. मौजूद डॉक्टरों ने तुरंत राजेश को फिर से आईसीयू में शिफ्ट किया और इलाज शुरू कर दिया.

सूरत सिविल अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर (CMO) डॉ. उमेश चौधरी ने कहा, “मेरे 30 साल के करियर में यह पहली बार हुआ है कि किसी ‘स्ट्रेट लाइन' मरीज की धड़कन अपने आप वापस आ गई. यह मेडिकल साइंस के लिहाज से अत्यंत दुर्लभ घटना है.” उन्होंने बताया कि मरीज की हालत अभी भी नाजुक है और उसे आईसीयू में विशेष निगरानी में रखा गया है.

‘ईश्वरीय चमत्कार' मान रहे हैं लोग

मरीज के परिजन भी इस घटना को ‘ईश्वरीय चमत्कार' मान रहे हैं. राजेश पटेल के भाई मेला भाई पटेल ने बताया, “हमने खुद देखा कि जब डॉक्टर दूसरे मरीज को देखने चले गए थे, तभी मेरे भाई के दिल की धड़कन अचानक शुरू हो गई. डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि वह जीवित है. यह किसी चमत्कार से कम नहीं.”

अस्पताल सूत्रों के अनुसार, मरीज की वर्तमान स्थिति स्थिर है लेकिन अगले कुछ दिन उसके लिए बेहद अहम हैं. इस घटना ने न सिर्फ डॉक्टरों को चौंकाया है बल्कि आम लोगों में भी उम्मीद और आस्था का नया भाव जगा दिया है.

