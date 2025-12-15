ईवीएम पर सवाल नहीं उठाऊंगी, इसी मशीन से चार बार चुनी गई हूं: सुप्रिया सुले

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है कि वह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर सवाल नहीं उठाएंगी, क्योंकि इन्हीं मशीनों से वह चार बार सांसद चुनी गई हैं. सुप्रिया सुले की पार्टी राकांपा (शप), विपक्षी गठबंधन 'महाराष्ट्र विकास आघाडी' का हिस्सा है, जिसमें कांग्रेस और शिवसेना (उबाठा) भी शामिल हैं.

महाराष्ट्र के बारामती से चार बार की लोकसभा सदस्य और राकांपा (शप) की कार्यकारी अध्यक्ष सुले ने लोकसभा में चुनाव सुधारों पर हो रही बहस के दौरान यह बात कही. सुले ने सदन में कहा, “मैं इसी मशीन से चुनकर आई हूं, इसलिए मैं ईवीएम या वीवीपैट पर सवाल नहीं उठाऊंगी.”

उन्होंने कहा, "मैं मशीन के खिलाफ बात नहीं कर रही हूं. मैं एक बहुत सीमित बात रख रही हूं और भारतीय जनता पार्टी से मुझे बड़ी अपेक्षाएं हैं, जिसे महाराष्ट्र में इतना बड़ा जनादेश मिला है."

