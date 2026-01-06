'12 चौके-13 छक्के', कौन हैं अमन राव जिनके बल्ले ने विजय हजारे में मचाया गदर, राजस्थान रॉयल्स की चांदी

Aman Rao Double Hundred in VHT vs Bengal: अमेरिका में जन्में अमन राव ने बड़े शॉट खेलने के अपने कौशल का शानदार नजारा पेश करते हुए मंगलवार को यहां विजय हजारे ट्रॉफी के ग्रुप बी मैच में नाबाद दोहरा शतक लगाया जिससे हैदराबाद ने बंगाल के खिलाफ पांच विकेट पर 352 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया. इस 21 वर्षीय खिलाड़ी को आईपीएल नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा था. उन्होंने लिस्ट ए में अपने तीसरे मैच में ही 154 गेंदों पर नाबाद 200 रन बनाए. उन्होंने अपनी पारी में 12 चौके और 13 छक्के जड़े.

यह टूर्नामेंट के इस सत्र का दूसरा दोहरा शतक है. इससे पहले दिसंबर में ओडिशा के स्वास्तिक सामल ने सौराष्ट्र के खिलाफ 212 रन बनाए थे. अमन राव ने बंगाल के तेज गेंदबाजों मोहम्मद शमी, आकाशदीप और मुकेश कुमार की एक नहीं चलने दी. भारत के इन तीनों तेज गेंदबाजों के खिलाफ उन्होंने कुल मिलाकर 120 रन बटोरे.

राव ने राहुल सिंह (65) के साथ पहले विकेट के लिए 104 रन की साझेदारी की और बाद में कप्तान तिलक वर्मा (34) के साथ 87 रन जोड़े. उन्होंने पारी की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर अपना दोहरा शतक पूरा किया.

वहीं एक दूसरे मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल विजय हजारे ट्रॉफी में अपनी घरेलू टीम कर्नाटक की तरफ से खेल रहे हैं. राहुल का प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में निराशाजनक रहा है. वह लगातार दो मैचों में रन बनाने में सफल नहीं हो पाए हैं. केएल राहुल 3 जनवरी को त्रिपुरा के खिलाफ खेलने उतरे थे. उस मैच में वह 35 रन बना सके थे. इसके बाद 6 जनवरी को राजस्थान के खिलाफ राहुल मात्र 25 रन बनाकर आउट हो गए.