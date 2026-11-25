Umar Khalid Sharjeel Imam Bail: उमर खालिद और शरजील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत नहीं मिली है. इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी किया है. कोर्ट ने कहा है कि अंतरिम जमानत पर विचार करने से पहले दिल्ली पुलिस का पक्ष सुनेंगे. कोर्ट ने बुधवार को 2020 के दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश से जुड़े मामले में आरोपी पूर्व JNU स्कॉलर उमर खालिद की अंतरिम जमानत की मांग फिलहाल स्वीकार करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभी अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती. बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट ने दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया था जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. 5 जनवरी 2026 को जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने खालिद और शरजील को जमानत देने से मना कर दिया था. दोनों को कथित बड़ी साजिश का ‘वैचारिक सूत्रधार' बताया गया था.वहीं इसी मामले में कोर्ट ने गुलफिशा फातिमा सहित अन्य पांच आरोपियों को जमानत दे दी थी. कोर्ट ने कथित साजिश में उनकी भूमिका को उमर और शरजील की भूमिका से अलग माना था.

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जमानत पर विचार की मांग

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने उमर खालिद और शरजील इमाम की ओर से अंतरिम जमानत की मांग पर जल्द विचार करने का अनुरोध किया.हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने आज अंतरिम जमानत पर कोई राहत नहीं दी. अदालत ने फिलहाल नई जमानत याचिकाओं पर नोटिस जारी करते हुए तीन जजों की पीठ गठित करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया.

UAPA के तहत ट्रायल में देरी जमानत का आधार हो सकती है या नहीं, तीन जजों की पीठ करेगी फैसला

CJI की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि UAPA के तहत ट्रायल में देरी जमानत का आधार हो सकती है या नहीं, पहले तीन जजों की पीठ इस पर फैसला करेगी. मामले को तीन जजों की बेंच को भेजा गया.CJI सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि दोनों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई से पहले तीन जजों की पीठ को इस कानूनी सवाल पर फैसला करना होगा कि क्या UAPA के तहत मुकदमे की सुनवाई में देरी जमानत देने का आधार हो सकती है.पीठ ने संकेत दिया कि इस कानूनी मुद्दे पर तीन जजों की पीठ के फैसले का इंतजार करना होगा. इसके बाद ही उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई का रास्ता साफ होगा.

CJI सूर्यकांत क्यों बोले मुझे झिझक हो रही

CJI सूर्यकांत बोले– जिस फैसले की व्याख्या पर चर्चा हो रही है, वह मेरा ही फैसला है, इसलिए मुझे थोड़ी झिझक हो रही है; दरअसल, CJI सूर्यकांत ने 2021 में चर्चित केए नजीब मामले में फैसला लिखा था. इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि UAPA के तहत जमानत पर लगी सख्त पाबंदियां भी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई के अधिकार के सामने बाधा नहीं बन सकतीं, खासकर जब ट्रायल में अत्यधिक देरी हो और निकट भविष्य में सुनवाई पूरी होने की संभावना न हो. इस फैसले की अलग-अलग व्याख्याओं के कारण अब इस कानूनी सवाल को बड़ी पीठ के पास भेजने की जरूरत महसूस हुई है.

गौरतलब है कि याचिकाकर्ताओं ने लंबे वक्त से जेल में बंद रहने का हवाला देते हुए बेल की मांग की है.उन्होंने ये तर्क भी दिया कि लंबे वक्त से चल रही हिरासत और संरक्षित गवाहों की गवाही पूरी होने में लगने वाले वक्त को देखते हुए उन्हें राहत दी जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि 25 सितंबर 2020 को दाखिल चार्जशीट में 18 आरोपी हैं और 900 से अधिक गवाहों की सूची में 47 संरक्षित गवाह हैं, गवाही अब तक पूरी नहीं हुई, इसमें समय लगेगा. बेल न मिल पाने को उन्होंने व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार से जोड़ा है. वहीं इस मामले पर SG तुषार मेहता ने जमानत का विरोध करते हुए दलील दी थी कि ये हिंसा राष्ट्र की संप्रभुता पर हमला था.

क्या है पूरा मामला

बता दें कि शरजील इमाम और उमर खालिद को फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों की कथित साजिश से जुड़े मामले में जेल में बंद हैं. जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि एक साथ बाद या उससे पहले संरक्षित गवाहों की गवाही पूरी होने के बाद वे दोबारा याचिका दायर कर सकते हैं.