प्रिया कपूर 'सिन्ड्रेला की सौतेली मां' जैसी... संजय कपूर संपत्ति विवाद में करिश्मा के बच्चों ने लगाए नए आरोप

बिजनेसमैन संजय कपूर की 30 हजार करोड़ के संपत्ति विवाद में पूर्व पत्नी करिश्मा कपूर के बच्चों की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में सनसनीखेज आरोप लगाया गया. बच्चों की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने संजय कपूर की फर्जी वसीयत तैयार किए जाने का आरोप लगाया. बड़ी साजिश का आरोप लगाते हुए उन्होंने दावा किया कि जिसने ये फर्जी वसीयत तैयार की, उसे संजय की एक कंपनी में निदेशक बना दिया गया.

अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों की तरफ से एडवोकेट जेठमलानी ने दिवंगत संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर पर सिन्ड्रेला की सौतेली मां (CINDERELLA STEP MOTHER) जैसा बर्ताव करने का आरोप लगाया. यह एक मुहावरा है जो कठोर, स्वार्थी और ईर्ष्यालु सौतेली मां के लिए इस्तेमाल होता है, जैसा बर्ताव प्रसिद्ध परीकथा सिन्ड्रेला में उसकी सौतेली मां करती थी. मशहूर बिजनेसमैन संजय कपूर की जून में मौत के बाद उनकी पूर्व पत्नी करिश्मा कपूर के बच्चों ने संपत्ति में हिस्सा पाने के लिए कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये आरोप लगाया.

जेठमलानी ने कोर्ट में आरोप लगाया कि संजय कपूर की वसीयत उस समय बदली गई, जब वह अपने बेटे के साथ छुट्टियां मनाने गए थे. नितिन नाम के शख्स ने ये फर्जी वसीयत तैयार की थी. संजय कपूर की मौत के दूसरे ही दिन नितिन को इसका इनाम दिया गया और उन्हें एक कंपनी में डायरेक्टर बना दिया गया.

कोर्ट में आरोप लगाया गया कि न तो वसीयत करने वाले (executor) को बताया गया था और न ही इस पर दर्ज गवाहों ने कोर्ट में कोई हलफनामा दाखिल किया है. वसीयत के एग्जिक्यूटर संजय कपूर के करीबी हैं, लेकिन उन्हें इस वसीयत के बारे में पहले पता ही नहीं था. यहां तक कि संजय कपूर को भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी. इस वसीयत को मार्च में संशोधित किया गया था. उस वक्त संजय 15 से 18 मार्च तक छुट्टियों पर थे. मां के बीमार पड़ने पर वह छुट्टियां बीच में छोड़कर वापस लौटे थे.

जेठमलानी ने दावा किया कि ये वसीयत माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्युमेंट के रूप में है. इस पर डिजिटल फुटप्रिंट भी नहीं हैं. इसे 17 मार्च को संशोधित किया गया था. इसे संजय ने संशोधित नहीं किया था. ये वर्ड फाइल जिस शख्स के डिवाइस पर मिली थी, उसे बाद में डायरेक्टर बना दिया गया.

कोर्ट ने पूछा कि क्या गवाहों ने हलफनामे दाखिल किए हैं? जेठमलानी के इनकार करने पर कोर्ट ने सवाल किया कि क्या कानून के मुताबिक इसकी जरूरत है? इस पर जेठमलानी बोले कि दो गवाहों ने एफिडेविट नहीं दिए हैं. जेठमलानी ने कहा कि वसीयत बदलने पर कानून में उम्रकैद की सजा का प्रावधान है. यह ऐसा मामला है, जिसमें पूरी न्यायिक व्यवस्था का मजाक बना दिया गया है.

उन्होंने प्रिया कपूर पर लालची होने का भी आरोप लगाया और कहा कि प्रिया कपूर को सिर्फ अपनी संपत्ति से मतलब रह गया है. जेठमलानी ने दावा किया कि संजय कपूर की 60 फीसदी संपत्ति प्रिया को मिली है, जिसमें से 12 पर्सेंट संपत्ति उनके बेटे के नाम कर दी गई है. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 13 अक्तूबर की तारीख तय की है.

बता दें कि संजय कपूर की सोना कॉमस्टार कंपनी का बिजनेस 3.6 अरब डॉलर का है, जिसका ज्यादातर हिस्सा उन्हें अपने पिता से विरासत में मिला था. उनकी कुल संपत्ति 30 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की है, जिसे लेकर विवाद दिनोंदिन गहरा रहा है. संजय कपूर की संपत्ति के एक या दो नहीं बल्कि कई दावेदार हैं.

संजय कपूर ने तीन शादियां की थीं. पहली शादी उन्होंने डिजाइनर नंदिता महतानी से की थी, जिनसे उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ. इसके बाद एक्ट्रेस करिश्मा कपूर से संजय ने 2003 में दूसरी शादी की, लेकिन बाद में साल 2016 में दोनों का तलाक हो गया. आखिर में संजय कपूर ने 2017 में मॉडल और बिजनेस वुमन प्रिया सचदेव से तीसरी शादी की.

संजय की मौत के बाद उनकी मां रानी कपूर दावा किया था कि उनके पति ने जो वसीयत लिखी थी, उसमें उन्हें सबसे बड़ा लाभार्थी माना गया था. हालांकि कपूर की कंपनी सोना कॉमस्टार ने दावों को खारिज कर दिया था. उनके अलावा संजय कपूर की पत्नी प्रिया सचदेव ने भी संपत्ति पर अपना दावा किया है. वहीं एक्स वाइफ करिश्मा कपूर के बच्चों ने भी पिता की संपत्ति पर अपना हक बताया है.