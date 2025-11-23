संजय कपूर के 30,000 करोड़ रुपए की विरासत की लड़ाई में करीना कपूर ने करिश्मा की ननद मंधीरा का दिया साथ

करीना कपूर ने दिवंगत संजय कपूर की करोड़ों की प्रॉपर्टी को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई पर बिना नाम लिए अपनी राय दी है. पूजा चौधरी के साथ पॉडकास्ट 'इनकंट्रोवर्शियल' में मंधीरा कपूर स्मिथ की मौजूदगी का एक क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, और करीना, जो पहले संजय की साली थीं, ने पोस्ट को लाइक किया. जिससे मंधीरा के आरोपों के लिए उनका सपोर्ट दिखा और पहले से ही सुर्खियों में चल रहे झगड़े पर नया मोड़ आ गया है. जिसके बाद से करीना भी इस केस को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं...

मंधीरा ने लगाए प्रिया सचदेव पर आरोप

पॉडकास्ट क्लिप को कैप्शन के साथ पोस्ट किया गया था. जिसमें लिखा है- अगर इन लोगों को लगता है कि हम अपने खून को नहीं जानते… तो फिर से सोचें. मंधीरा ने प्रॉपर्टी केस वसीयत, मीडिया में चल रहीं बातों पर अपना वर्जन रखा है. उन्होंने कहा- यह गॉसिप नहीं है. यह चल रही कानूनी लड़ाई का हिस्सा है और इसमें विरासत, वंश, उनकी मां और दो बच्चों का भविष्य शामिल है. आपने आर्टिकल पढ़ लिए हैं. अब उनका स्टैंड सुनें..

मंधीरा ने लगाया परिवार की विरासत पर बड़ा आरोप

मंधीरा ने वीडियो में कहा- अगर इन लोगों को लगता है कि हम अपने खून के रिश्ते को नहीं जानते, तो फिर से सोचिए. सिर्फ़ इसलिए कि आप किसी के साथ सात साल से हैं, आप उन आम आदतों को नहीं मिटा सकते जिनके साथ हम बड़े हुए हैं. मेरे भाई ने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाया. उसने इसे बनाया नहीं. और वह हमारे परिवार को रिप्रेजेंट करते हुए घूम रही है. उस पर शर्म आनी चाहिए. सोना की दिवाली पूजा में हमारे खानदान का कोई भी सदस्य नहीं था. जब मैं ऐसी चीज़ें देखती हूं तो मुझे उल्टी आ जाती है. यह हमारी जायदाद है. यह हमारी जायदाद है और आप हमसे अपनी ही जायदाद के लिए NDA साइन करने को कह रहे हैं. वाह, यह नया इंडिया है. यह तो पूरी तरह से लूट है. इसे ही आप बड़ी चोरी कहते हैं. इसे ही आप बड़ा फ्रॉड कहते हैं और इस देश को जागकर यह देखने की ज़रूरत है. मेरी मां मुझसे कहती हैं कि मरने से पहले, प्लीज़ सब कुछ घर वापस ले आओ. यह हमारी विरासत है. यह मेरे बच्चों की विरासत है. यह प्रिया की नहीं है. मैं इसके लिए आखिर तक लड़ूंगी.