करिश्मा कपूर की गांव वाली हमशक्ल देखी क्या?, पार्टी में नान बनाते हुए वीडियो वायरल, लोग बोले-ये तो बहुत सुंदर है...

Karishma Kapoor Doppelganger Video Viral : बॉलीवुड स्टार्स के हमशक्ल की सोशल मीडिया पर बाढ़ आ रखी है. इसमें एक्टर्स से लेकर एक्ट्रेस तक सब शामिल हैं. सबसे ज्यादा तो अजय देवगन के डुप्लीकेट हैं और उसके बाद सलमान खान, सुनील शेट्टी, मिथुन चक्रवर्ती, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के हमशक्ल देखने को मिलते हैं. इस कड़ी में करीना कपूर खान और काजोल समेत कई एक्ट्रेस की भी हमशक्ल सोशल मीडिया पर नजर आती रही हैं. अब एक गांव से करिश्मा कपूर की हमशक्ल सामने आई है, जो एक पार्टी में तंदूर में नान बना रही है. सोशल मीडिया पर करिश्मा कपूर की हमशक्ल का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.



करिश्मा कपूर की गांव वाली हमशक्ल ( Karisma Kapoor Duplicate Video)

इस वायरल वीडियो में करिश्मा कपूर की इस हमशक्ल को काली पैंट और काली शर्ट में देख सकते हैं. एक्ट्रेस की हमशक्ल ने बालों का खुला रखा हुआ है और एक पार्टी में तंदूर पर रोटी बनाती दिख रही हैं. करिश्मा कपूर की हमशक्ल दिखने में एक्ट्रेस से भी ज्यादा खूबसूरत दिख रही है. एक्ट्रेस की इस डुप्लीकेट पर अब लोग खूब प्यार लुटा रहे हैं. जो कोई भी इस वीडियो में करिश्मा कपूर की हमशक्ल को देख रहा है, वो शॉक्ड हो रहा है. कईयों ने करिश्मा की डुप्लीकेट की खूबसूरती की तारीफ करते हुए कमेंट बॉक्स में रेड हार्ट इमोजी भी शेयर किए हैं.

(वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें)



करिश्मा की डुप्लीकेट पर लोग हुए लट्टू (Karisma Kapoor Doppelganger)

इस वीडियो को शेयर कर इसे लंबा चौड़ा कैप्शन दे लिखा गया है, 'शादी में रोटियां बनाती करिश्मा कपूर की गांव वाली डुप्लीकेट, मटमैला आंगन, चूल्हा जलता हुआ, हाथों में आटा और पीछे बज रहा है गाना नीली नीली आंखें मेरी मैं क्या करूं… गोरे गोरे गाल मेरे मैं क्या करूं'. करिश्मा की इस डुप्लीकेट को देख एक ने लिखा है, 'हाय यह कितनी खूबसूरत है'. दूसरा लिखता है, 'खूबसूरत लड़कियां तो गांव में ही होती हैं'. तीसरे ने लिखा है, 'गांव की छोरी, शहर की लड़की से ज्यादा खूबसूरत होती है'. बता दें, करिश्मा कपूर की हमशक्ल का यह वीडियो एआई तकनीक से तैयार किया गया है.





