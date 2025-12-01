करिश्मा कपूर से होती है सैफ अली खान को जलन, वजह हैं करीना कपूर, बेबो बोलीं- घर की रोजमर्रा की...

द ग्रेट इंडियन कपिल शो हमेशा से सेलेब्स की खुली बातचीत और मजेदार खुलासों के लिए फेमस रहा है. इसी शो के एक एपिसोड में करीना कपूर खान और करिश्मा कपूर पहुंचीं थीं, जहां करीना ने ऐसा राज खोला कि हर कोई सुनकर चौंक गया था. उन्होंने बताया कि सैफ अली खान उनके और करिश्मा की स्ट्रॉन्ग बॉडिंग से हल्की-सी जलन महसूस करते हैं. वजह बेहद मजेदार है...सैफ को लगता है कि करीना उनसे ज्यादा समय अपनी बहन लोलो से बात करने में देती हैं. इसे सुनकर सभी हंसने लगे थे, जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

लोलो-सिस्टर्स बॉन्ड पर सैफ का मजाकिया तंज

करीना ने हंसते हुए बताया कि सैफ अक्सर मजाक में उन्हें चिढ़ाते हैं कि वो फोन पर करिश्मा से इतनी बातें क्यों करती हैं. करीना बोलीं कि उनका और लोलो का कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि सुबह उठते ही बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है. सैफ इसे मजाक-मजाक में जलन की तरह दिखाते हैं, लेकिन असल में वो दोनों बहनों की बॉन्डिंग को खूब एंजॉय भी करते हैं. करीना ने कहा कि सैफ की ये फन जेलेसी उनके घर की रोजमर्रा की हंसी-मजाक भरी दिनचर्या का हिस्सा है.

कपूर फैमिली की फिल्में: कितनी देखी, कितनी छूटीं

शो के दौरान जब पूछा गया कि क्या दोनों बहनों ने कपूर खानदान की हर फिल्म देखी है, तो करिश्मा ने साफ कहा कि उन्होंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं, लेकिन सभी नहीं. वहीं करीना ने इस पर फौरन कहा कि उन्होंने करिश्मा की हर फिल्म देखी है. दोनों बहनों के बीच ये प्यारा सा किस्सा और उनकी मजेदार बातें दर्शकों को खूब पसंद आईं. द ग्रेट इंडियन कपिल शो पर उनका यह एपिसोड फैंस के लिए रिलेशनशिप गोल्स और फैमिली बॉन्डिंग का परफेक्ट डोज साबित हुआ.