दिल्ली के मंगोलपुरी में छात्र की पीट-पीटकर हत्या, 7 नाबालिग आरोपी हिरासत में लिए गए

एक अन्य मामले में दिल्ली पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उन्होंने कथित तौर पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की थी. फिलहाल, पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.

दिल्ली के मंगोलपुरी में छात्र की पीट-पीटकर हत्या, 7 नाबालिग आरोपी हिरासत में लिए गए
  • दिल्ली के मंगोलपुरी में नाबालिग छात्रों के बीच झड़प में एक छात्र की गंभीर चोट के कारण मौत हो गई है.
  • मृतक और आरोपी छात्र अलग-अलग स्कूलों में पढ़ते थे और शुक्रवार सुबह झगड़ा होने के बाद पिटाई की गई थी.
  • पुलिस ने इस मामले में सात नाबालिगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.
दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में अन्य नाबालिगों के साथ हुई झड़प में एक नाबालिग की मौत के बाद दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में 7 छात्रों को हिरासत में भी लिया गया है. जानकारी सामने आई कि स्कूल से छुट्टी होने के बाद स्कूली छात्रों के बीच झड़प हुई थी. कुछ छात्रों ने मिलकर एक छात्र को बुरी तरह से पीटा था. इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. बाद में छात्र को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक और आरोपी, दोनों अलग-अलग स्कूलों में पढ़ाई करते थे.

इस मामले में पुलिस अधिकारियों ने कहा कि छात्र का शुक्रवार सुबह आरोपी से झगड़ा हुआ था. बाद में आरोपी ने कुछ लड़कों के साथ मिलकर उसकी पिटाई की थी. बाहरी दिल्ली के डीसीपी ने पुष्टि की है कि मामले में 7 नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है.

पुलिसकर्मी के साथ भी मारपीट की

इस बीच, एक अन्य मामले में दिल्ली पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उन्होंने कथित तौर पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की थी. दिल्ली पुलिस के अनुसार, तिमारपुर थाना क्षेत्र में आरोपी स्कूटी पर जा रहे थे. उन्होंने यातायात नियमों का उल्लंघन किया. इस पर ट्रैफिक पुलिस के एसआई सूरज पाल रुकने का इशारा किया, लेकिन वे आरोपी सिग्नेचर ब्रिज की ओर भाग निकले.  इसके बाद, पीछा करके एक पुलिसकर्मी ने उन्हें रोक लिया. आरोप है कि अपराधियों ने मिलकर अकेले पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की. मामले में तुरंत एक्शन लेते हुए सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने 4 आरोपियों की पहचान की. बाद में इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. फिलहाल, पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.

Delhi, Delhi Crime, Delhi Police, Delhi Murder, Delhi Minor Murder
