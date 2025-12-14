इनफ्लुएंसर प्रदीप ढाका का AAP के MLA और उनके बेटे पर मारपीट का आरोप, जांच में जुटी पुलिस

दिल्ली में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रदीप ढाका ने AAP के एक विधायक और उनके बेटे पर गंभीर आरोप लगाए हैं. प्रदीप का दावा है कि दोनों ने उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी. इस मामले में प्रदीप ने दिल्ली कैंट थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है.

क्या है प्रदीप ढाका का आरोप?

प्रदीप ढाका ने अपनी शिकायत में कहा है कि विधायक और उनके बेटे ने उनके साथ मारपीट की. शिकायत पत्र में प्रदीप ने आरोप लगाया कि उन्हें धमकी दी गई कि अगर उन्होंने विरोध किया तो जान से मार दिया जाएगा. शिकायत में यह भी जिक्र है कि घटना के दौरान प्रदीप ने 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी, लेकिन आरोप है कि पुलिस मौके पर आने के बावजूद उचित कार्रवाई नहीं कर पाई.

वीडियो सबूत और सोशल मीडिया पोस्ट

प्रदीप ढाका ने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो भी शेयर किए हैं, जिनमें उन्होंने घटना का जिक्र किया है. प्रदीप एक विवादित शख्स माने जाते हैं, जो सोशल मीडिया पर कई आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने के लिए जाने जाते हैं. दिल्ली पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि सभी तथ्यों की जांच की जा रही है और वीडियो फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं.