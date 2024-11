'फेंगल' तमिलनाडु-पुडुचेरी में मचाएगा कहर! स्कूल-कॉलेज किए गए बंद, अलर्ट भी जारी

चक्रवाती तूफान फेंगल के आज दोपहर पुडुचेरी के निकट पहुंचने की आशंका है. भारत मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान हवा की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है. तूफान के मद्देनजर अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है. अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को यहां सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे. जिलाधिकारी ए कुलोथुंगन ने पीडब्ल्यूडी, स्थानीय प्रशासन, पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा की और हालात की समीक्षा की. वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मछुआरों को चेतावनी जारी करते हुए उन्हें समुद्र में न जाने की सलाह दी है.

चेन्नई मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ. एस बालचंद्रन ने उत्तरी तमिलनाडु और तटीय जिलों में मध्यम बारिश की चेतावनी दी है. जबकि कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. उन्होंने कहा कि एक या दो स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश भी होगी.

The Deep Depression over Southwest Bay of Bengal moved north-northwestwards with a speed of 13 kmph during past 6 hours, intensified into a cyclonic storm “FENGAL” [pronounced as FEINJAL] and lay centred at 1430 hours IST of today, the 29th November 2024 over the same region near…