भारी बारिश... तूफानी हवा... हाई अलर्ट, तमिलनाडु-पुडुचेरी के समुद्र तट पर पहुंचा चक्रवात 'फेंगल'

चक्रवात फेंगल (Cyclone Fengal) ने तमिलनाडु और पुडुचेरी तट के पास दस्तक देना शुरू कर दिया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) के मौसम कार्यालय ने कहा कि चक्रवाती तूफान अगले तीन से चार घंटों में तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों को पार करने की संभावना है. तूफान के कारण हुई भारी बारिश और तेज हवाओं ने भूस्खलन से पहले चेन्नई में उड़ान और ट्रेन सेवाओं को बाधित कर दिया है.

चक्रवात फेंगल को लेकर आईएमडी ने एक्‍स पर जानकारी दी है और बताया है कि स्थिति के ताजा आकलन ये पता चलता है कि यह जमीन से टकरा गया है. साथ ही आईएमडी ने बताया कि बताया है कि इसके अगले 3 से 4 घंटों के दौरान 70-80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से 90 किमी प्रति घंटे की रफ्तार के साथ चक्रवाती तूफान के रूप में पुडुचेरी के करीब कराईकल और महाबलीपुरम के बीच उत्तर तमिलनाडु-पुडुचेरी तटों को पार करने की संभावना है.

The Cyclonic Storm “FENGAL” [pronounced as FEINJAL] over Southwest Bay of Bengal moved west-southwestwards with a speed of 7 kmph during past 6 hours and lay centred at 1730 hours IST of today, the 30th November 2024 over the southwest Bay of Bengal off North Tamil Nadu coast… pic.twitter.com/pqO1wPAPHK