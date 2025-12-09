Stock Market Today: शेयर बाजार खुलते ही औंधे मुंह गिरा, सेंसेक्स 600 अंक टूटा, निफ्टी 25,800 से फिसला

भारतीय शेयर बाजार मंगलवार, 9 दिसंबर को लाल निशान में खुले. सुबह 9 बजकर 49 मिनट पर सेंसेक्स 639.59 अंक या 0.75 प्रतिशत की गिरावट के बाद 84,463.10 स्तर पर कारोबार कर रहा था. निफ्टी 206.15 अंक या 0.79 प्रतिशत की गिरावट के बाद 25,754.40 स्तर पर बना हुआ था.

शुरुआती कारोबार में निफ्टी ऑटो, आईटी, पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विस, फार्मा, एफएमसीजी और मेटल सभी सेक्टर में बिकवाली देखी जा रही थी.

निफ्टी बैंक 225.30 अंक या 0.38 प्रतिशत की गिरावट के साथ 59,013.25 स्तर पर कारोबार कर रहा था. वहीं, निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 495.55 अंक या 0.83 प्रतिशत की गिरावट के बाद 58,992.55 स्तर पर कारोबार कर रहा था. निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 149.30 अंक या 0.88 प्रतिशत के नुकसान के साथ 16,902.35 स्तर पर था.

शुरुआती कारोबार में निवेशकों को ₹4.34 लाख करोड़ का भारी नुकसान

बाजार खुलते ही आज शुरुआती 15 मिनटों में निवेशकों को ₹4.34 लाख करोड़ का भारी नुकसान हुआ..यह गिरावट इतनी तेज थी कि बीएसई (BSE) में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन पिछले सेशन के ₹4,64,55,202.42 करोड़ के मुकाबले में गिरकर ₹4,60,21,102.92 करोड़ पर आ गया.

इससे पहले सोमवार को भी निवेशकों को बड़ा झटका लगा था लगातार दो दिन की तेजी के बाद, सोमवार को सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट आई थी, जिससे शेयर बाजार के निवेशकों को ₹7.12 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था और बीएसई-लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप घटकर ₹4,64,19,108.91 करोड़ (5.15 ट्रिलियन डॉलर) रह गया था.

शेयर बाजार में गिरावट की वजह

बाजार के जानकारों का कहना है कि फंडामेंटल्स बाजार पर असर डाल रहे हैं. मिड और स्मॉलकैप सेगमेंट में ओवरवैल्यूड स्टॉक बेचे जा रहे हैं, जिससे उनकी शेयर कीमतों पर असर पड़ रहा है. इस ट्रेंड को पूरा होने में अभी थोड़ा और समय लगेगा. मिडकैप में और करेक्शन से लॉन्ग-टर्म निवेशकों के लिए इस सेगमेंट में धीरे-धीरे हाई क्वालिटी ग्रोथ स्टॉक जमा करने के अवसर पेश होंगे. डिफेंस स्टॉक अब वैल्यू दे रहे हैं.

टॉप लूजर्स और गेनर्स

इस बीच सेंसेक्स पैक में एशियन पेंट्स, इटरनल, ट्रेंट, टेक महिंद्रा, बीईएल, टाटा स्टील, टीसीएस, एमएंडएम, अल्ट्राटेक सीमेंट, टीएमपीवी, बजाज फिनसर्व और इंफोसिस टॉप लूजर्स थे. वहीं, भारती एयरटेल, हिंदुस्तान यूनिलीवर और टाइटन टॉप गेनर्स थे.

एशियाई बाजारों में बैंकॉक और जापान हरे निशान में कारोबार कर रहे थे. वहीं, जकार्ता, सोल, चीन और हांग कांग लाल निशान में कारोबार कर रहे थे.

अमेरिकी बाजार आखिरी कारोबारी सत्र में लाल निशान में बंद हुए. डाउ जोंस 0.45 प्रतिशत या 215.67 अंक की गिरावट के बाद 47,739.32 पर बंद हुआ. वहीं, एसएंडपी 500 इंडेक्स 0.35 प्रतिशत या 23.89 अंक के नुकसान के बाद 6,846.51स्तर और नैस्डेक 0.14 प्रतिशत या 32.22 अंक के नुकसान के बाद 23,545.90 पर बंद हुआ.

विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) 8 दिसंबर को शुद्ध विक्रेता रहे और उन्होंने 655.59 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर बेचे. घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) इस कारोबारी दिन शुद्ध खरीदार रहे और उन्होंने 2,542.49 करोड़ रुपए के शेयरों की खरीदारी की.