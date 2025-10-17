विज्ञापन
श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचीं. प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग ये मुलाकात हो रही. वह तीन दिवसीय भारत दौरे पर हैं. शाम को एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में शामिल होंगी.

श्रीलंका की पीएम हरिनी अमरसूर्या पीएम मोदी से मिलने पहुंची, 7 लोक कल्याण मार्ग पर हो रही मुलाकात

श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉ. हरिनी अमरसूर्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचीं. प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग ये मुलाकात हो रही. वह तीन दिवसीय भारत दौरे पर हैं. शुक्रवार शाम को श्रीलंकाई प्रधानमंत्री एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में शामिल होंगी. जहां वो अपने विचार रखेंगी.

पीएम हरिनी अमरसूर्या ने कहा, 'मैं एनडीटीवी वर्ल्‍ड समिट में शिरकत करने को लेकर उत्साहित हूं. यहां अपने विचार रखने का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं.'

गुरुवार को भारत आने के बाद उन्होंने विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से भी मुलाकात की. विदेश मंत्री ने ट्वीट किया, "प्रधानमंत्री @Dr_HariniA से मिलकर खुशी हुई. आज सुबह दिल्ली में श्रीलंका की प्रधानमंत्री के साथ बैठक हुई. श्रीलंका को भारत के लगातार समर्थन, शिक्षा और क्षमता निर्माण में हमारे सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई."

अपनी यात्रा के पहले दिन वो नीति आयोग भी गईं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अपने पूर्व संस्थान हिंदू कॉलेज का दौरा भी किया. वहां श्रीलंकाई प्रधानमंत्री ने हिंदू कॉलेज में पौधारोपण किया. उन्होंने डीयू के छात्रों से कहा, "कठिन सवाल पूछें, धारणाओं को चुनौती दें. शिक्षा और सहानुभूति की भावना साथ-साथ चलनी चाहिए, करुणा के बिना बुद्धिमत्ता अधूरी है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र कोई तमाशा देखने की चीज नहीं है, इसके लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है. भारत और श्रीलंका सभ्यतागत एवं सांस्कृतिक संबंधों से बंधे हैं तथा श्रीलंका की यात्रा में भारत एक अभिन्न साझेदार है. घर और कार्यालय में या देशों के बीच हमेशा पुल बनाएं, बाधाएं न खड़ी करें." 

पदभार ग्रहण करने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा है. अमरसूर्या 16 से 18 अक्टूबर तक भारत में रहेंगी. इस दौरान वह वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं से मिलकर प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा करेंगी. 

NDTV वर्ल्‍ड समिट में लेंगी हिस्‍सा

पीएम हरिनी अमरसूर्या अपनी यात्रा के दौरान नई दिल्ली में एनडीटीवी और चिंतन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'एनडीटीवी वर्ल्ड समिट' में मुख्य भाषण देंगी. बता दें कि प्रधानमंत्री अमरसूर्या श्रीलंका में शिक्षा विभाग की भी जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह शिक्षा, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर विचार-विमर्श के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली और नीति आयोग का दौरा करेंगी.

