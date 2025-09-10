विज्ञापन
बिहार की तरह अब पूरे देश में होगी SIR, जानें कब से हो रही है शुरुआत

देशभर में SIR (Special Intensive Revision) एक साथ आयोजित किया जाएगा. इसको लेकर हाल ही में हुई CEO कॉन्फ्रेंस में गहन चर्चा हुई.

  • चुनाव आयोग ने देशभर में एक साथ SIR के आयोजन की योजना बनाई है और जल्द अधिसूचना जारी कर सकता है.
  • CEO कॉन्फ्रेंस में राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने अपनी तैयारियों और चुनौतियों की जानकारी साझा की है.
  • आयोग पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष बैठक करेगा ताकि उन राज्यों में दस्तावेजों की अंतिम सूची तैयार की जा सके.
नई दिल्ली:

चुनाव आयोग से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है. सूत्रों के मुताबिक, देशभर में SIR (Special Intensive Revision) एक साथ आयोजित किया जाएगा. इसको लेकर हाल ही में हुई CEO कॉन्फ्रेंस में गहन चर्चा हुई. सूत्रों का कहना है कि आयोग इस पर जल्द ही अधिसूचना जारी कर सकता है. हालांकि, अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि देशभर में SIR कब से शुरू होगा. तारीख को लेकर फिलहाल अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है.

राज्यों ने दी तैयारियों की जानकारी
CEO कॉन्फ्रेंस में विभिन्न राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) ने अपनी तैयारियों का ब्यौरा आयोग के समक्ष रखा. बैठक में राज्यों ने बताया कि वे SIR को लेकर किस स्तर पर तैयार हैं और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. आयोग पूर्वोत्तर राज्यों के साथ अलग मीटिंग करेगा ताकि उन राज्यों में दस्तावेज को लेकर अंतिम सूची बनाया जा सके. आयोग के मुताबिक, जरूरी नहीं है कि बिहार के तरह 11 दस्तावेज हर राज्य में हो. 

क्या है SIR?

SIR यानी Special Intensive Revision मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण है. इस प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूचियों की व्यापक समीक्षा की जाती है, जिसमें नए मतदाताओं को जोड़ा जाता है, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं और सूची को अपडेट किया जाता है.

