नवरात्रि के मौके पर भारतीय रेलवे के भोपाल रेल मंडल ने यात्रियों के लिए विशेष सुविधा प्रदान की है. जो यात्री ट्रेन से मैहर जाएंगे उन्हें इस सुविधा का विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि 14 जोड़ी गाड़ी मैहर में रुकेगी. रेल प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, नवरात्रि मेले के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए पश्चिम मध्य रेल से गुजरने वाली 14 जोड़ी रेलगाड़ियों का मैहर स्टेशन पर 22 सितंबर से 6 अक्तूबर तक 5 मिनट का अस्थाई हाल्ट रहेगा.

बताया गया है कि गाड़ी संख्या 11055 और 11055 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 11059 और 11060 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-छपरा एक्सप्रेस और गाड़ी संख्या 12669 और 11670 चेन्नई-छपरा एक्सप्रेस का मैहर में ठहराव रहेगा. इसी तरह गाड़ी संख्या 19051 और 11052 वलसाड-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 11045 और 11046 श्री छत्रपति शाहू महाराज टर्मिनस कोल्हापुर-धनबाद एक्सप्रेस और गाड़ी संख्या 15268 और 15267 एलएलटी-रक्सौल एक्सप्रेस का नवरात्रि मेला के दौरान ठहराव रहेगा.

इन ट्रेनों का मैहर में होगा ठहराव

रेलवे द्वारा की गई नवरात्रि मेला की विशेष व्यवस्था के तहत गाड़ी संख्या 15267 रक्सौल-एलएलटी एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 11037 और 11038 पुणे-गोरखपुर एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 17610 और 17069 पूर्णा-पटना एक्सप्रेस और गाड़ी संख्या 22103 और 22104 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-अयोध्या कैंट एक्सप्रेस का मैहर में ठहराव रहेगा.

रेलवे के अनुसार, गाड़ी संख्या 18610 और 18609 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-रांची एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 22971 और 22972 बांद्रा टर्मिनस-पटना एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 22131 और 22132 पुणे-बनारस एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 15647 और 15648 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गुवाहाटी एक्सप्रेस और गाड़ी संख्या 19045 व 19046 सूरत-छपरा एक्सप्रेस का मैहर स्टेशन पर ठहराव रहेगा.

यहां से प्राप्‍त कर सकते हैं जानकारी

सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि यात्री दिए गए ठहराव की सुविधा का लाभ लेते हुए इस ट्रेन के ठहराव की विस्तृत जानकारी स्टेशन, एनटीईएस या रेल मदद 139 अथवा ऑनलाइन रेलवे वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं.

