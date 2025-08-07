दिल्ली विधानसभा ने बने फांसी घर के मामले को स्पीकर ने विशेषाधिकार समिति को सौंपा

दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने बने फांसी घर के मामले को स्पीकर ने विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया है. समिति अरविंद केजरीवाल और तत्कालीन स्पीकर को समन करेगी. मामले में आरोप लगाया गया है कि पूर्व की आप सरकार ने सदन की गरिमा का हनन किया है. विधानसभा परिसर में लगे फांसी घर के बारे में लगे शिलापट को हटाया जाएगा.

क्या है पूरा मामला?

दिल्ली विधानसभा में फांसी घर या टिफिन घर? इसे लेकर विवाद बढ़ता दिख रहा है. भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने जिसे फांसी घर बताया वो असल में एक टिफिन घर था. इसे लेकर जानबूझकर गलत सूचनाएं फैलाई गई. बीजेपी का कहना है कि इतिहास में ऐसे कोई सबूत नहीं मिलते हैं, जिससे की ये कहा जा सके कि दिल्ली विधानसभा के अंदर फांसी दी जाती थी. आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा का निर्माण 1912 में कराया गया था.

दीवारों पर लगी है शहीदों की तस्वीरें

NDTV ने जब इस इमारत के अंदर जाकर इसका जायजा लिया तो हमे अंदर की दीवारों पर शहीदों की तस्वीरें लगी दिखीं. साथ ही कई पुराने जूते-चप्पल भी अंदर संजो कर रखे गए हैं. बताया जाता है कि जिस समय इस भवन का निर्माण कराया गया था तो उस दौरान ये यहीं मिली थीं.