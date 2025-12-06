विज्ञापन
बदमाशों ने बेरहमी की हद पार करते हुए वृद्धा गौरी के पैरों को काट दिया और उनके शरीर पर धारदार हथियार से कई वार किए. हत्या के बाद बदमाश महिला के पैरों से चांदी के कड़े काटकर ले गए. ग्रामीणों ने बताया कि जिस समय यह वारदात हुई, परिवार के सदस्य गांव में चल रहे सत्संग कार्यक्रम में गए हुए थे.

चांदी के कड़े के लिए काट दिए सास के पैर, 5 साल के बच्चे की भी हत्या... डबल मर्डर की खौफनाक कहानी

राजस्थान के सलूंबर जिले में हुई दोहरी हत्या की वारदात ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है. यह दिल दहला देने वाली घटना बीती रात को घटी, जहां एक महिला और उसके पास सो रहे 5 वर्षीय नाती (दोहिते) को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया गया.

इस नृशंस घटना का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि हत्यारे ने महिला के पैर काटकर उनके चांदी के कड़े लूट लिए और मौके से फरार हो गया. पीड़ित परिवार ने इस जघन्य हत्याकांड का सीधा आरोप महिला के जमाई (दामाद) पर लगाया है.

मामले में परिवार के सदस्यों ने अपने ही जमाई (दामाद) पर हत्या का आरोप लगाया है. सूचना मिलते ही एसपी राजेश यादव सहित पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचा और गहन जांच शुरू की. पुलिस जांच में प्राथमिक रूप से यह सामने आया है कि बदमाशों ने लूट की वारदात दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि घर से चांदी के कड़ों के अलावा और कुछ भी गायब नहीं हुआ है. पुलिस इस मामले में जमाई पर लगे आरोपों के एंगल से भी जांच कर रही है. पुलिस ने दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है.


विपिन सोलंकी की रिपोर्ट

