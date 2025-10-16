IPS पूरन सिंह केस: सुसाइड से कुछ घंटे पहले वकीलों से बात, पत्नी तक कैसे पहुंची मौत की बात... SIT के सामने बड़े सवाल

IPS पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में चंडीगढ़ पुलिस की SIT की जांच तेज हो गई है. SIT ने 5 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए हैं. ये सभी IPS पूरन कुमार के स्टाफ के लोग हैं. SIT अब जल्द ही IPS पूरन कुमार की IAS पत्नी उनकी दोनों बेटियों और उनके साले अमित रत्न (पंजाब से आम आदमी पार्टी का विधायक है।) और परिवार के अन्य लोगों के बयान दर्ज करेगी. घटना के समय IPS पूरन कुमार की बेटी घर पर मौजूद थी. IPS पूरन कुमार की बेटी ने सबसे पहले घटना की जानकारी अपने विधायक मामा अमित रत्न को दी थी. पुलिस सूत्रों के मुताबिक- IPS पूरन कुमार का विधायक साला सबसे पहले घटना स्थल पर पहुंचा था, जिसने पुलिस को मौका-ए-वारदात पर अन्दर जाने से मना किया था.

सुसाइड नोट के हर पन्ने पर पूरन कुमार के साइन की जांच जारी

SIT ने IPS पूरन कुमार के दो मोबाइल फोन बरामद कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे थे. एसआईटी ने मौका-ए-वारदात से एक 9mm की पिस्टल और एक खाली कारतूस बरामद किया था, जिसको बैलेस्टिक जांच के लिए भेजा गया है. IPS पूरन कुमार के सुसाइड नोट के हर पन्ने पर जो पूरन कुमार के साइन हैं, उनको हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से वेरीफाई करवाया जा रहा है.

पुलिस को परिवार के किसी भी सदस्य ने मौत की जानकारी क्यों नहीं दी

सूत्रों के मुताबिक- SIT की टीम इस बात की जांच कर रही है कि आखिर पूरन कुमार मौत के बाद पुलिस को परिवार के किसी भी सदस्य ने जानकारी क्यों नहीं दी. IPS पूरन कुमार की मौत की जानकारी चण्डीगढ़ पुलिस को हरियाणा पुलिस से मिली थी. IPS पूरन कुमार की IAS पत्नी अमनीत ने घटना के बाद पूरन कुमार के मोबाइल पर कई बार फोन कॉल किए थे, लेकिन पूरन कुमार या परिवार के किसी भी सदस्य ने फोन नहीं उठाया था. SIT की टीम इस बात की भी जांच कर रही है कि IPS पूरन कुमार की मौत की जानकारी उनकी पत्नी को किसने दी.

मरने से कुछ घंटे पहले वकीलों से हुई थी बात

पुलिस सूत्रों के मुताबिक- IPS पूरन कुमार की कॉल रिकॉर्ड (CDR) में बड़ा खुलासा हुआ है. IPS पूरन कुमार ने आत्महत्या के कुछ घंटों पहले कुछ वकीलों से बात की थी. चंडीगढ़ पुलिस आत्महत्या से पहले IPS पूरन कुमार और वकीलों के बीच हुई बातचीत को लेकर भी जांच कर रही है.चंडीगढ़ पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या IPS पूरन कुमार ने वकीलों से रोहतक में दर्ज हुई FIR को लेकर की बातचीत की थी या नहीं. IPS पूरन कुमार की मौत से एक दिन पहले ही रोहतक में IPS पूरन कुमार और उनके गनर सुशील के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी.रोहतक में दर्ज हुई FIR के बाद IPS पूरन कुमार के गनर सुशील को रोहतक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस सूत्रों के मुताबिक- इसी FIR और भ्रष्टाचार के दूसरे मामलों को लेकर पूरन कुमार पर दबाव था जो उनकी आत्महत्या की वजह हो सकती है.