नागिन से रोज में मिलने आता था नाग, दहशत में आए लोगों ने उठाया यह कदम

नागिन से मिलने नाग आता था… यह पंक्ति सुनने में भले ही किसी कहानी जैसी लगे, लेकिन खुरई में यह हकीकत बनकर लोगों के सामने आई. मध्य प्रदेश के सागर जिले के खुरई स्थित जेल रोड की एक आवासीय कॉलोनी में बीते करीब एक महीने से नाग-नागिन की मौजूदगी लोगों के लिए दहशत का कारण बनी हुई थी. लोगों ने एक सांप पकड़ने वाले से संपर्क किया. उसने पांच घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद नाग-नागिन को पकड़ा और जंगल में ले जाकर छोड़ा. इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली.

नागिन से मिलने कब आता था नाग

स्थानीय लोगों के मुताबिक, पहले खेतों में नागिन दिखाई देती थी. कुछ ही देर बाद सरसराते हुए नाग भी पहुंच जाता था. दोनों कई-कई घंटे साथ धूप सेंकते नजर आते थे. जहरीले और खतरनाक कोबरा प्रजाति के इन सांपों की मौजूदगी से कॉलोनीवासी बेहद डरे हुए थे. कई बार पकड़वाने की कोशिश की गई, लेकिन फुर्तीले होने के कारण यह जोड़ा हर बार हाथ नहीं आता था.

नाग-नागिन से दहशत में आए लोगों ने सागर के प्रसिद्ध स्नेक कैचर अकील बाबा से संपर्क किया. अकील बाबा ने मौके पर पहुंचने से पहले सांपों के वीडियो मंगवाए. वीडियो देखने के बाद उन्होंने पुष्टि की कि ये पांच-छह फीट लंबे कोबरा प्रजाति के नाग-नागिन हैं.

अगर कहीं सांप दिखाई दे तो क्या करें

शनिवार को अकील बाबा की टीम खुरई पहुंची. खेतों में बने गहरे बिल से सांपों को बाहर निकालना आसान नहीं था. करीब पांच घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पहले नागिन और फिर नाग को सुरक्षित तरीके से बिल से बाहर निकाला गया. रेस्क्यू के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर मौजूद रहे.

बिल से दोनों सांपों को निकालने के बाद उन्हें सुरक्षित जंगल क्षेत्र में छोड़ दिया गया. सांपों के पकड़े जाने के बाद कॉलोनीवासियों ने राहत की सांस ली. स्नेक कैचर अकील बाबा ने लोगों से अपील की है कि यदि कहीं सांप दिखाई दें तो घबराएं नहीं, उन्हें नुकसान न पहुंचाएं और तुरंत वन विभाग या किसी प्रशिक्षित स्नेक कैचर को सूचना दें.

