SIR 2.0: कहीं वोटर लिस्ट से कट न जाए आपका नाम, मतदाता सूची अभियान में इन बातों का रखें ध्यान

Voter List Revision: बिहार के बाद देश के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट की समीक्षा का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. इसके दायरे में 51 करोड़ वोटर आएंगे. 28 अक्टूबर से ये प्रक्रिया शुरू भी हो गई है, जो 103 दिनों तक यानी 7 फरवरी तक चलेगी. 103 दिन की प्रक्रिया में वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा.इसमें बंगाल, तमिलनाडु जैसे चुनावी राज्यों को भी शामिल किया गया है. आप भी वोटर्स हैं और आपकी वोटर आईडी में किसी तरह के बदलाव की जरूरत है तो एसआईआर प्रक्रिया में जरूर हिस्सा लें. मसलन, अगर आप बिहार से यूपी या दिल्ली स्थायी तौर पर प्रवास कर चुके हैं तो आपको नया अपडेशन कराना चाहिए.ऐसा न हो कि बिहार में पुराने पते पर न होने से आपका नाम कट जाए और नई जगह रजिस्टर न कराने से दिल्ली में भी आपका नाम न जुड़ पाए.



बीएलओ तीन बार घर जाएंगे

बीएलओ वोटर लिस्ट समीक्षा के दौरान घर-घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे. हर वोटर के यह फॉर्म रहेगा. अगर परिवार बाहर है तो दूसरे या तीसरे प्रयास में इसमें शामिल हो सकता है. बीएलओ 3 बार फॉर्म भरवाने की कोशिश करेगा. फिर भी कोई आवास पर नहीं मिलता है तो बूथ लेवल ऑफिसर नोटिस दे सकता है. इसके बाद भी एसआईआर में शामिल न होने पर आपका नाम हटाया जा सकता है.

BLO या BLA से संपर्क साधें

मौजूदा जो वोटर हैं, उन्हें एसआईआर से घबराने की जरूरत नहीं है. SIR में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) या बूथ लेवल एजेंट (BLA) वोटर को संबंधित फॉर्म देंगे. मतदाता उनका मिलान कराएगा. अगर आपका नाम दो जगह वोटर लिस्ट में है तो एक जगह से हटवाना होगा. अगर मतदाता सूची में नाम नहीं है तो ऐड कराने के लिए फॉर्म भरें. इसके लिए स्थायी पते समेत संबंधित दस्तावेज देने होंगे. किसी विदेशी या अवांछनीय व्यक्ति का नाम है तो उसे भी हटाया जाएगा.

एक महीने में अपील संभव

अगर आपका नाम किसी वजह से मतदाता सूची से कट गया है तो जब दिसंबर में ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होगी तो उसमें चेक करें. एक महीने में अपील कर सकते हैं.‎ डीएम और जिलाधिकारी के फैसले के खिलाफ राज्य निर्वाचन आयोग ‎सीईओ तक अपील कर सकते हैं.‎हेल्पलाइन 1950 पर कॉल कर सकते हैं. बीएलओ या जिला चुनाव कार्यालय से संपर्क साध सकते हैं.

Voter List में कैसे Check करें नाम

वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करना है तो electoralsearch.eci.gov.in और voters.eci.gov.in पर EPIC नंबर डालकर लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं. फोन पर NVSP ऐप डाउनलोड कर वोटर लिस्ट देख सकते हैं. डिजिटल वोटर आईडी कार्ड भी निकाल सकते हैं.



SIR की 3 बड़ी बातें

18 साल से अधिक उम्र के नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे

वोटर लिस्ट में सामने आने वाली गलतियां सुधारी जाएंगी

मृत लोगों या दूसरी जगहों पर स्थायी प्रवास पर नाम हटाए जाएंगे

इन राज्यों में होगा एसआईआर

अंडमान निकोबार

छत्तीसगढ़

गोवा

गुजरात

केरल

लक्षद्वीप

मध्य प्रदेश

पुडुचेरी

राजस्थान

तमिलनाडु

उत्तर प्रदेश

पश्चिम बंगाल

काम की बातें------

51 करोड़ वोटर्स इन 12 राज्यों के दायरे में

फॉर्म 7 और फॉर्म 8 वोटर आईडी कार्ड में सुधार के लिए

फॉर्म 6 नाम जुड़वाने से जुड़े एनरोलमेंट फॉर्म के लिए

फॉर्म 8 सुधार के साथ नाम कहीं और वोटर लिस्ट में दर्ज कराने के लिए

चुनाव आयोग ने जिन 12 राज्यों में एसआईआर का ऐलान किया है. उनमें बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं. गोवा, गुजरात और उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होना है. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में वर्ष 2028 में चुनाव कराया जाना है.



SIR के अभियान में कब क्या

28 अक्टूबर से 3 नवंबर- प्रिटिंग एंड ट्रेनिंग

4 नवंबर से 4 दिसंबर- घर-घर जाकर सत्यापन

ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट- 9 दिसंबर तक

आपत्ति, दावे-9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक

सुनवाई, सत्यापन-9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026

फाइनल वोटर लिस्ट- 7 फरवरी 2026

SIR में आधार कार्ड समेत ये डॉक्यूमेंट मान्य

आधार कार्ड

पेंशनर आई कार्ड

कोई सरकारी पहचान पत्र

जन्म प्रमाणपत्र

पासपोर्ट

हाईस्कूल मार्कशीट

वन अधिकार प्रमाणपत्र

स्थायी निवास प्रमाणपत्र

जाति प्रमाणपत्र

राष्ट्रीय रजिस्टर (NRC) में नाम

फैमिली रजिस्टर में नाम

रजिस्ट्री जैसे भू रिकॉर्ड

