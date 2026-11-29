भारतीय रेलवे ने सिक्किम में 45 किलोमीटर वाले 'सिवोक-रंगपो नई रेल लाइन प्रोजेक्ट' में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. इस प्रोजेक्ट के रूट की सबसे लंबी सुरंग, टनल नंबर 10 में खुदाई का काम पूरा कर लिया गया है. यह बहुत बड़ा अपडेट है क्योंकि एक बार चालू हो जाने पर, सिवोक-रंगपो रेलवे लाइन सिक्किम को सीधी रेल कनेक्टिविटी दे देगी. हिमालयी पहाड़ी इलाकों से गुजरने वाली इस रेलवे लाइन में 14 सुरंगें हैं, जो रूट की कुल लंबाई का लगभग 86 प्रतिशत हिस्सा बनाती हैं. इन्हीं 14 सुरंगों में सबसे बड़ी सुरंग, टनल नंबर 10 है.

सिवोक-रंगपो नई रेल लाइन प्रोजेक्ट में टनल नंबर 10 में खुदाई का काम पूरा

रेल मंत्रालय ने शनिवार को एक प्रेस नोट में कहा कि 5.3 किलोमीटर लंबी इस सुरंग (टनल नंबर 10) में खुदाई का काम पूरा होने के साथ ही, इस प्रोजेक्ट की सभी 14 सुरंगों की खुदाई पूरी हो गई है. इससे सिक्किम अपनी पहली रेल कनेक्टिविटी के और करीब पहुंच गया है. इसमें आगे कहा गया, "5.3 किलोमीटर लंबी 'टनल नंबर 10' इस परियोजना की 14 सुरंगों में सबसे लंबी है. इसकी खुदाई दोनों सिरों से और दो एक्सेस सुरंगों के जरिए की गई थी."

अधिकारियों ने बताया कि खुदाई के दोनों हिस्से अब आपस में जुड़ गए हैं, जिससे खुदाई का काम सफलतापूर्वक पूरा हो गया है. उन्होंने आगे कहा, "अब बाकी काम, जैसे सुरंग की लाइनिंग, ट्रैक बिछाना और जरूरी रेलवे सुरक्षा प्रणालियों को लगाना, आगे बढ़ाया जाएगा."

सिक्किम तक मिलेगी सीधी रेल कनेक्टिविटी

45 किलोमीटर लंबी सिवोक-रंगपो ब्रॉड गेज नई रेल लाइन प्रोजेक्ट, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों तथा सिक्किम के पाकयोंग जिले से होकर गुजरती है. भौगोलिक रूप से कठिन हिमालयी पहाड़ी इलाकों से गुजरने वाली इस रेल लाइन में 14 सुरंगें हैं, जो कुल मार्ग की लंबाई का लगभग 86 प्रतिशत हिस्सा हैं.

इस परियोजना में 23 पुल भी शामिल हैं. यह सिवोक, रियांग, मेल्ली और रंगपो स्टेशनों को जोड़ेगी, साथ ही तीस्ता बाजार में एक अंडरग्राउंड हॉल्ट भी होगा. सिवोक में, यह लाइन मौजूदा न्यू जलपाईगुड़ी-अलीपुरद्वार रेल रूट से जुड़ जाएगी, जिससे सिक्किम राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा. रेल मंत्रालय के अनुसार, एक बार चालू हो जाने पर, सिवोक-रंगपो रेल लाइन सिक्किम को सीधी रेल कनेक्टिविटी देगी.

इस रेल लिंक से आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही आसान होने, स्थानीय व्यवसायों को बाजारों तक बेहतर पहुंच मिलने और राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. कुल मिलाकर सिवोक-रंगपो नई रेल लाइन प्रोजेक्ट एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य सिक्किम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है.

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