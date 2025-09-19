विज्ञापन
'इक ओंकार सतनाम करता पुरख...' सिख संगत के साथ बैठक में हाथ जोड़े नजर आए PM मोदी, VIDEO

PM मोदी के साथ हुई सिख संगत के गणमान्य लोगों की इस मुलाकात के दौरान खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज और उनकी धर्मपत्नी साहिब कौर से संबंधित पवित्र 'जोरे साहिब' की सुरक्षा और उचित प्रदर्शन हेतु समिति की सिफारिशें प्रस्तुत की गई.

'इक ओंकार सतनाम करता पुरख...' सिख संगत के साथ बैठक में हाथ जोड़े नजर आए PM मोदी, VIDEO
सिख संगत के साथ हुई मुलाकात में मूल मंत्र के गायन के दौरान इस अंदाज में दिखे PM मोदी.
  • सिख संगत के सदस्यों ने शुक्रवार को पीएम मोदी से मुलाकात की. इसमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी थे.
  • बैठक के दौरान गायिका हर्षदीप कौर ने मूल मंत्र का गायन किया, जिसे PM ने सोशल मीडिया पर साझा किया है.
  • इस दौरान सिख संगत के सदस्यों ने पवित्र जोरे साहिब की सुरक्षा हेतु समिति की सिफारिशें प्रस्तुत कीं.
नई दिल्ली:

शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सिख संगत के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने मुलाकात की. इस मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद थे. PM मोदी ने मुलाकात के दौरान का एक छोटा वीडिया क्लिप सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा किया है. जिसमें प्रसिद्ध गायिका हर्षदीप कौर मूल मंत्र का गायन करती नजर आ रही हैं. इस दौरान पीएम मोदी सिर पर रुमाल रखे हाथ जोड़े नजर आए. PM मोदी ने पोस्ट किए वीडियो के कैप्शन में लिखा- सिख संगत के साथ बैठक में प्रसिद्ध गायिका हर्षदीप कौर ने मूल मंत्र का एक सुंदर गायन किया.

मिली जानकारी के अनुसार पीएम मोदी के साथ हुई सिख संगत के गणमान्य लोगों की इस मुलाकात के दौरान खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज और उनकी धर्मपत्नी साहिब कौर से संबंधित पवित्र 'जोरे साहिब' की सुरक्षा और उचित प्रदर्शन हेतु समिति की सिफारिशें प्रस्तुत की गई.

बैठक में शामिल केंद्रीय मंत्री हरदीप पूरी ने एक्स पर लिखा- सिख संगत के प्रतिष्ठित और सुप्रसिद्ध सदस्यों की एक समिति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई. इस दौरान सिख धर्म गुरु गोबिंद सिंह महाराज और उनकी माता साहिब कौर से संबंधित पवित्र 'जोरे साहिब' की सुरक्षा हेतु समिति की सिफारिशें प्रस्तुत की

बताते चले कि पवित्र 'जोरे साहिब' गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज (दाहिना पैर 11" x 3.5") और उनकी पूजनीय पत्नी माता साहिब कौर जी (बायाँ पैर 9" x 3") की पादुकाएँ हैं. पुरी परिवार को इन पवित्र अवशेषों की सेवा करने का अपार सौभाग्य प्राप्त है, जब से ये 300 वर्ष से भी अधिक समय पहले गुरु साहिब और माता ने स्वयं हमारे पूर्वजों को प्रदान किए थे.

केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया में आगे लिखा कि हमारे पूर्वज को गुरु गोविंद सिंह की प्रत्यक्ष सेवा में रहने का आशीर्वाद प्राप्त था. किंवदंती है कि उनकी सेवा से प्रसन्न होकर, गुरु महाराज ने उन्हें बदले में कोई भी पुरस्कार माँगने का आदेश दिया था.

तब हमारे पूर्वज ने गुरु साहिब से अनुरोध किया कि वे उन्हें पवित्र 'जोरे साहिब' रखने की अनुमति प्रदान करें ताकि गुरु साहिब और माता जी का आशीर्वाद उनके परिवार और उनकी आने वाली पीढ़ियों पर बना रहे. सिख संगत के साथ हुई बैठक में पीएम मोदी ने जोरे साहिब के संरक्षण की जरूरत को बताया.

