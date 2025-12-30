विज्ञापन
विशेष लिंक

प्रधानमंत्री मोदी से कांग्रेस नेता अधीर ने क्‍यों की मुलाकात?

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया कि वे भेदभाव, हिंसा और देश के अन्य हिस्सों से आए प्रवासी मजदूरों के उत्पीड़न के खिलाफ सभी राज्य सरकारों को संवेदनशील बनाएं.

Read Time: 2 mins
Share
प्रधानमंत्री मोदी से कांग्रेस नेता अधीर ने क्‍यों की मुलाकात?
  • कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी से बांग्ला भाषी लोगों पर हो रहे हमलों का मुद्दा उठाया
  • अधीर रंजन ने कहा कि बांग्ला भाषी लोग अक्सर घुसपैठिया समझे जाते हैं, जिससे उनके साथ भेदभाव होता है
  • अधीर ने प्रधानमंत्री से भाजपा शासित राज्यों में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा रोकने के लिए हस्तक्षेप की मांग की
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्‍ली:

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की, जिसे लेकर कई सवाल उठने लगे. अटकलें ये भी लगने लगीं कि कहीं अधीर पाला तो नहीं बदलने का विचार कर रहे हैं? हालांकि, अधीर रंजन ने ऐसी अटकलों को दरकिनार कर दिया. कांग्रेस नेता ने बताया कि उन्‍होंने बांग्‍ला भाषी लोगों पर हो रहे हमलों का मुद्दा उठाया है.

अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि उन्‍होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान खासकर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में बांग्ला भाषी लोगों पर हो रहे हमलों का मुद्दा उठाया. पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ने ऐसे हमलों को रोकने में मदद के लिए प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि इससे राज्य में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा होने की आशंका है.

उनका एकमात्र अपराध

अधीर रंजन चौधरी ने कहा, 'उनका एकमात्र अपराध यह है कि वे बांग्ला भाषा में बात करते हैं जिसके कारण संबंधित प्रशासन अक्सर उन्हें पड़ोसी बांग्लादेश के लोग समझ लेता है और उन्हें घुसपैठिया मानकर उनसे उसी प्रकार व्यवहार करता है.' उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है और इस राज्य की सीमा बांग्लादेश से लगती है तथा देश के अन्य हिस्सों में ऐसे हमलों के कारण इन इलाकों में समुदायों के बीच सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है.

ये भी पढ़ें :- नाराज अधीर रंजन चौधरी क्या बीजेपी में जाएंगे? बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष का पद छिनने के बाद लगाए जा रहे कयास

मुर्शिदाबाद के मजदूर की ओडिशा में हत्‍या

कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वे भेदभाव, हिंसा और देश के अन्य हिस्सों से आए प्रवासी मजदूरों के उत्पीड़न के खिलाफ ‘सभी राज्य सरकारों को संवेदनशील बनाएं.' पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के 30 वर्षीय प्रवासी मजदूर ज्वेल राणा की ओडिशा के संबलपुर में ‘बीड़ी' को लेकर हुए विवाद के बाद बुधवार को हत्या कर दी गई.

मुंबई में भी दो प्रवासी मजदूरों को बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासी होने के संदेह में गिरफ्तार किया गया. पश्चिम बंगाल प्रवासी कल्याण बोर्ड ने कहा है कि उसे 10 महीनों में, खासकर भाजपा शासित राज्यों में, उत्पीड़न से संबंधित 1,143 शिकायतें मिली हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Adhir Ranjan Chowdhury, PM Modi, Adhir Meet PM Modi
Get App for Better Experience
Install Now