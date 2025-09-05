विज्ञापन
स्थिति गंभीर, नुकसान की भरपाई की जाएगी... शिवराज सिंह चौहान ने किया पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा

शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "हम यहां स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं. गन्ना भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया है. यहां दो केंद्रीय टीमें सारे हालत को देख रही हैं, और रिपोर्ट करेंगी."

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया.
  • पंजाब में आई बाढ़ से लगभग 1400 गांव प्रभावित हुए हैं और किसानों की फसलें भारी नुकसान झेल रही हैं
  • केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री के निर्देश पर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है
  • केंद्र सरकार ने नुकसान का आकलन करने के लिए दो केंद्रीय टीमें पंजाब भेजी हैं जो फसल मूल्यांकन कर रही हैं
अमृतसर:

पंजाब में आई बाढ़ किसानों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है. बाढ़ के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है. इस गंभीर स्थिति को देखते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा नेता तरुण चुघ और केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने गुरुवार को पंजाब के कई बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया. मीडिया से बात करते हुए चौहान ने कहा, 'स्थिति गंभीर है. बाढ़ के कारण फसलें नष्ट हो गई हैं. 1400 गांव बुरी तरह प्रभावित हैं. केंद्र ने नुकसान का आकलन करने के लिए दो केंद्रीय टीमें भेजी हैं. राज्य सरकार भी आकलन करेगी. मैं प्रधानमंत्री के निर्देश पर यहां आया हूं. इस कठिन समय में, हम पंजाब के किसानों और जनता के साथ मजबूती से खड़े हैं."

प्रधानमंत्रीको भेजी जाएगी नुकसान की पूरी रिपोर्ट

केंद्रीय मंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी फसल और नुकसान की पूरी रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी जाएगी. उन्होंने कहा, "आप चिंता न करें, आपका जो भी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा. केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री इस संकट से निपटने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं. संकट के घड़ी में सरकार किसानों के साथ है."

शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "हम यहां स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं. गन्ना भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया है. यहां दो केंद्रीय टीमें सारे हालत को देख रही हैं, और रिपोर्ट करेंगी." इसी बीच केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भी किसानों को सांत्वना दी. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो विशेष टीम भेजी हैं जो प्रभावित इलाकों में फसलों का मूल्यांकन कर रही हैं.

बिट्टू ने कहा, "हम स्थिति का पूरा जायजा ले रहे हैं और जल्द ही उचित कदम उठाए जाएंगे, ताकि किसानों को मदद मिल सके. केंद्र सरकार इस संकट से निपटने में पूरी तत्परता से लगी हुई है. पीएम मोदी ने हमे मैसेज देकर भेजा है कि किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे."

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, तरुण चुघ, रवनीत सिंह बिट्टू और पंजाब के विधायक सुनील कुमार जाखड़ ने डेरा बाबा नानक के गांव धर्मकोट का भी दौरा किया. यहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित किसानों और ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और राहत कार्यों की जानकारी ली.

कई खेत पानी में डूबे

धर्मकोट सहित अन्य प्रभावित इलाकों में बाढ़ से फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और कई खेत पानी में डूब गए हैं. केंद्रीय मंत्री और उनकी टीम ने किसानों को आश्वासन दिया कि जल्द ही केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उनके नुकसान की भरपाई करेंगे. केंद्रीय मंत्रियों का यह दौरा किसानों के मनोबल को बढ़ाने और बाढ़ प्रभावित इलाकों में तुरंत मदद पहुंचाने का प्रयास माना जा रहा है.

