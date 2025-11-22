देश में चावल-गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार, कृषि मंत्री ने बताया किस फसल का हुआ कितना उत्पादन

कृषि मंत्रालय ने साल 2024-25 के दौरान फसल उत्पादन का फाइनल इस्टिमेट जारी करते हुए कहा है कि देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 8% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक खाद्यान्न उत्पादन साल 2023-24 के दौरान 332.30 मिलियन टन रहा था, जो साल 2024-25 में बढ़कर 357.73 मिलियन टन तक पहुंच गया. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को ये महत्वपूर्ण आंकड़े जारी करते हुए कहा कि देश के खाद्यान्न उत्पादन में पिछले 10 वर्षों में अब-तक की सबसे बड़ी वृद्धि देखी जा रही है.

तिलहन मिशन का भी अच्छा असर, क्या बोले कृषि मंत्री

साल 2015-16 में जहां उत्पादन 251.54 मिलियन टन था वो अब 106 मिलियन टन बढ़कर 357.73 मिलियन टन हो गया है. यानि, पिछले 10 वर्षों में कुल खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 106 मिलियन टन से भी ज्यादा की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गयी है. सरकार के तिलहन मिशन का भी अच्छा असर हो रहा है. तिलहन का उत्पादन साल 2023-24 में 39.67 मिलियन टन था जो साल 2024-25 में 8% से भी ज्यादा बढ़कर लगभग 43 मिलियन टन तिलहन तक पहुंच गया. कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंकड़ें जारी करते हुए कहा कि चावल और गेहूं जैसे महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन काफी बढ़ा है.

किस फसल का कितना उत्पादन

शिवराज सिंह ने कहा कि चावल उत्पादन भी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़कर 1501.84 लाख टन हो गया है. यह पिछले वर्ष के 1378.25 लाख टन चावल उत्पादन से 123.59 लाख टन अधिक है. वही गेहूं में भी रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है. गेहूं उत्पादन बढ़कर 1179.45 लाख टन हो गया है, जो पिछले वर्ष के 1132.92 लाख टन गेहूं उत्पादन से 46.53 लाख टन अधिक है. मूंग उत्पादन बढ़कर 42.44 लाख टन, सोयाबीन उत्पादन 152.68 लाख टन, मूंगफली उत्पादन 119.42 लाख टन की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है.

मक्का और श्री अन्न का उत्पादन 434.09 लाख टन और 185.92 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष क्रमशः 376.65 लाख टन और 175.72 लाख टन था. कृषि मंत्रालय के मुताबिक जिन महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादन में रिकॉर्ड पैदावार हुई है वो इस प्रकार हैं.