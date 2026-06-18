उद्धव के खिलाफ बगावत पार्ट 2-संसद के बाद उनके शहर में

शिवसेना यूबीटी में 6 सांसदों की बगावत के बाद अब BMC में भी 'ऑपरेशन टाइगर' का खौफ दिख रहा है. शिंदे गुट ने दावा किया है की वो ठाकरे गुट की शिवसेना के नगरसेवकों से संपर्क में है, उन्हें अपने पाले में करने की कोशिशें तेज हैं.

शिंदे गुट के नगरसेवक किरण लांडगे ने खुद जानकारी दी है कि ठाकरे गुट के नगरसेवकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है. शिंदे गुट नगरसेवक ने दावा किया है कि ठाकरे गुट के 20 से अधिक नगरसेवक उनके संपर्क में हैं. वर्तमान में मुंबई महानगरपालिका में ठाकरे गुट के शिवसेना के कुल 65 नगरसेवक हैं.

शिवसेना शिंदे गुट के किरण लांडगे ने कहा, "आज केवल मुंबई भर में ही नहीं, बल्कि संपूर्ण महाराष्ट्र और देश में एक उत्साह का वातावरण है. जो छह सांसद चुनकर आए थे, उन छह सांसदों ने आज पुनः हिंदुत्व की दिशा में और हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे के विचारों पर चलने का निर्णय लिया है. इसीलिए, छह सांसदों ने अपना अलग गुट स्थापित करने की राह चुनी है."

उसी तर्ज पर मुंबई महानगरपालिका में भी, हमें हमारे सम्मानीय उपमुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे साहब के मार्गदर्शन में मुंबई के कुछ नगरसेवक, जो अभी उद्धव ठाकरे गुट में हैं, वे भी शिवसेना में शामिल होकर हिंदुत्ववादी विचारों पर और शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे के विचारों पर चलने के लिए तैयार दिखेंगे. किरण लांडगे नगरसेवक, शिवसेना शिंदे गुट

कब साथ आएंगे नगरसेवक?

जब किरण लांडगे से पूछा गया कि कितने नगरसेवक शिंदे गुट के संपर्क में हैं और कब तक वे साथ आएंगे तो इसपर उन्होंने कहा, "सच तो यह है कि 20 से अधिक नगरसेवक हमारे संपर्क में हैं. बार-बार उनकी ओर से ही हमसे पूछा जा रहा है कि निर्णय कब लेना है. हमने ही थोड़ी देरी की है, इसलिए इसमें थोड़ा विलंब हुआ है. लेकिन जल्द ही हम इस बारे में मुंबईवासी को एक अच्छी खुशखबरी देंगे. और आपको भी मुंबई महानगरपालिका में शिवसेना के, बालासाहेब के विचारों वाली शिवसेना का और शिंदे साहब के शिवसेना का नगरसेवकों का आंकड़ा बढ़ा हुआ दिखाई देगा."



इनपुट- देवेंद्र कोल्हटकर

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