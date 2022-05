जब किरण मजूमदार शॉ के ट्वीट पर शशि थरूर ने दिया अनोखा जवाब, बताया उन्हें अंग्रेजी शब्द का सही मतलब

किरण मजूमदार ने एक अंग्रेजी के पैरा को ट्वीट किया. इस पैरा की हेडलाइन थी, अंग्रेजी में एक अद्भुत वाक्य. पैरा में अंग्रेजी के कुछ कठिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था. साथ ही नीचे बताया गया है कि वाक्य का पहला शब्द एक अक्षर लंबा, दूसरा दो अक्षर, तीसरा तीन अक्षर, आठवां.. आठ अक्षर और बीसवां शब्द 20 अक्षर लंबा है.

बॉयोकॉन चीफ किरण मजूमदार ने लिखा कि जिस व्यक्ति ने यह वाक्य बनाया है, वह वोकैबलरी जीनियस होना चाहिए.

ये था अंग्रेजी का वाक्य

"I do not know where family doctors acquired illegibly perplexing handwriting; nevertheless, extraordinary pharmaceutical intellectuality counterbalancing indecipherability transcendentalizes intercommunication's incomprehensibleness."

वहीं शशि थरूर ने भी इस ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि incomprehensibleness शब्द गलत है. यह incomprehensibility होता है, जो कि 19 शब्द का होता है. शशि थरूर के इस ट्वीट के बाद से सोशल मीडिया पर भी काफी प्रतिक्रिया मिल रही है. बता दें कि वाक्य एक रोपालिक वाक्य ( Rhopalic Sentence) का एक उदाहरण है.

